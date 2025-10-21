Plano Diretor tem desafio de equilibrar interesses sem romper com a legalidade

Fortaleza está na reta final de um dos debates mais importantes para o seu futuro: a revisão do Plano Diretor. O documento, que define as regras para o ordenamento urbano e o desenvolvimento da cidade, está atrasado há anos e precisa ser atualizado, mas sem abrir mão dos princípios constitucionais que garantem o direito à propriedade e a segurança jurídica. A busca por um modelo de cidade mais justo e sustentável não pode ser confundida com medidas aque possam fragilizar os direitos adquiridos.

O debate em torno de mudanças no zoneamento urbano, a aplicação de tributos progressivos, como o IPTU, e a possibilidade de intervenção do poder público em imóveis privados, exige cautela e responsabilidade. São instrumentos inclusive já previstos em lei, mas de difícil aplicação justamente pelas implicações jurídicas que geram. Sua utilização deve ser amparada em critérios técnicos, na legalidade e em diálogo amplo com a sociedade, não em discursos políticos de ocasião.

Câmara precisa cumprir sua função

Após a conclusão dos debates no Executivo, o projeto será encaminhado à Câmara Municipal, que tem o papel primordial de legislar. Caberá aos vereadores o desafio de corrigir distorções, aprofundar os diálogos com o setor produtivo e entregar um documento que orienta o crescimento urbano de Fortaleza a médio e longo prazo.

Um Plano Diretor moderno não é o que constrói consensos e garante segurança jurídica para quem investe, trabalha e vive na cidade.