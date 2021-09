Tasso deve abrir mão de prévias para apoiar Eduardo Leite no PSDB

O senador cearense Tasso Jereissati (PSDB) deverá abrir mão de disputar as prévias internas do seu partido com vistas à corrida presidencial de 2022 para apoiar a postulação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

O anúncio poderá acontecer ainda nesta terça-feira (28) em Brasília, para onde Tasso está indo na noite desta segunda-feira (27). A informação, dada pela colunista do Estadão, Eliane Cantanhêde, foi confirmada por esta Coluna com interlocutores do senador cearense.