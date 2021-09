STF rechaça intimidação ao prender blogueiro bolsonarista que apostou na radicalização

A primeira é que os aliados do presidente Jair Bolsonaro estão dobrando a aposta no ataque frontal a instituições como o Supremo Tribunal Federal e à incitação de atos violentos contra ministros da Corte.

A segunda é a irredutibilidade do ministro Alexandre de Moraes, que conduz, no STF, as decisões no inquérito que investiga a propagação de notícias falsas. Claramente, Moraes tem apoio dos colegas, inclusive do presidente Luiz Fux, para determinar todos os atos neste caso, inclusive as prisões.