Bolsonarista cearense está entre os alvos da operação da PF por ataques à democracia

O inquérito que cumpre mandados de busca e apreensão em sete estados contra o cantor Sérgio Reis e o deputado federal Otoni de Paula (PSC/RJ) tem um cearense entre os investigados.

Trata-se de Wellington Macedo, que, até recentemente, ocupava um cargo no Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, no governo Bolsonaro.

Em sua conta no Instagram, o cearense se diz "fundador da Marcha da Família Cristã pela Liberdade" e fez postagens em apoio às declarações de cunho ameaçador do cantor Sérgio Reis em relação a uma possível mobilização de caráter autoritário, no dia 7 de setembro, propondo a retirada à força de ministros do STF.

A pedido do Ministério Público Federal, que investiga o caso, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, classificou as declarações como um ataque ao estado democrático de direito e às instituições da república, na decisão a qual esta coluna teve acesso.

O ministro determinou o cumprimento de mandados de Busca e Apreensão, inclusive para o cearense, de documentos/bens que se relacionem aos fatos e delitos sob apuração, bem como de celulares, computadores, tablets e quaisquer outros dispositivos eletrônicos, nos endereços residenciais e profissionais dos requeridos. Esta coluna apurou com fontes no estado de que os mandados foram cumpridos em Sobral, na região Norte do Estado.

Defesa ferrenha Sem expressão no cenário local, o bolsonarista cearense ganhou espaço entre apoiadores do presidente da República e foi levado a Brasília ao fazer defesas ferrenhas das ideias do presidente, o que lhe valeu até mesmo um cargo no ministério.

Wellington já foi candidato a vereador em Sobral, na região Norte, mas nunca foi eleito. Ele também já foi aliado dos irmãos Cid e Ciro Gomes no município, de quem virou, posteriormente, adversário político.