Roberto Cláudio reforça a 'pré-candidatura natural' de Sarto e diz que PDT começa a discutir eleição

O PDT, partido que detém a Prefeitura de Fortaleza, vai iniciar nesta semana, encontros com pré-candidatos da Legenda para discutir as eleições municipais. A informação é do presidente municipal do PDT em Fortaleza, Roberto Cláudio.

Inicialmente, nesta terça-feira (18), o partido do prefeito José Sarto vai reunir as pré-candidaturas em Fortaleza para tratar de documentação, números de candidatos e questões de gênero de olho na formação das chapas de vereadores.

Já na quinta-feira (20), a convocação é para pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores dos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza para discutir a eleição municipal.

Segundo Roberto Cláudio, o prefeito Sarto é a pré-candidatura mais “natural” entre os nomes já citados em Fortaleza. “É uma pré-candidatura à reeleição. Dentro do PDT isso está cristalizado. Às vezes tem muita futrica, inclusive citada por adversários, mas no PDT é muito claro”, reforça.

Experiências de gestão

Roberto Cláudio participou do painel sobre sustentabilidade no Seminário de Gestores Públicos Prefeitos Ceará 2024. Ele apresentou experiências exitosas de usa experiência como prefeito de Fortaleza e sugeriu políticas públicas como para os resíduos sólidos no Estado.

Segundo ele, Fortaleza tem o que contribuir para os municípios cearenses em áreas como a mobilidade urbana. “Temos o caso do bilhete único que pode ser uma política vencedora para as maiores cidades. Agora, na gestão do Sarto, isso de transformou no passe-livre estudantil. Então, são coisas que temos que compartilhar.