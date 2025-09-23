Redução de juros, parcelamento e até perdão: o que prevê o Refis proposto por Evandro Leitão

A Prefeitura de Fortaleza encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que institui o novo programa de refinanciamento de dívidas tributárias e não tributárias, o primeiro Refis da gestão Evandro Leitão. A proposta chega ao Legislativo em regime de urgência e propõe descontos de até 90% sobre juros e multas, num momento em que a gestão tenta reequilibrar as contas públicas.

A medida vale para dívidas de até R$ 1 milhão, chamado de Refis Simples, e também para débitos acima desse valor, o chamado Refis Especial, com possibilidade de parcelamento em até 48 vezes.

Fôlego financeiro O objetivo da medida, segundo o texto enviado pelo prefeito Evandro Leitão (PT) aos vereadores, é regularização fiscal, recuperação de receitas e encerramento de litígios administrativos e judiciais.

A proposta contempla tanto créditos tributários, como IPTU e ISS, quanto não tributários, como multas da AMC, desde que gerados até dezembro de 2022.