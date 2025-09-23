Novo programa da Assembleia busca capacitar 16 mil jovens na Capital e no interior
'Ceará de Valores' aposta na formação e desenvolvimento de habilidades voltadas para o futuro
A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) lançou, nesta segunda-feira (22), o Programa Ceará de Valores. A iniciativa, voltada para jovens de 14 a 29 anos, tem a meta de alcançar 16 mil jovens cearenses, distribuídos pelas 14 regiões de planejamento do Estado, disse o presidente da Casa, Romeu Aldigueri, a esta Coluna.
O evento de lançamento reuniu especialistas, cerca de 30 parlamentares e estudantes no Hotel Vila Galé Fortaleza. Segundo Romeu, o projeto vai promover desenvolvimento de habilidades essenciais e incentivando a cidadania.
O programa será realizado em parceria com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) e vai gerar debates como “primeira oportunidade, primeiro emprego, inovação, empreendedorismo e tecnologia”.
A iniciativa, revela ainda o presidente, mostra que a Casa está indo além da criação de leis e a fiscalização, ao promover programas e ações de responsabilidade social.
Metodologia e desenvolvimento
O Ceará de Valores está estruturado em três trilhas formativas principais:
- Liderança, inteligência emocional e habilidades para o futuro;
- Cidadania, identidade e participação social;
- Empreendedorismo, inovação e novas economias no Ceará.
Feira de oportunidades
Além da formação, o programa incentiva o desenvolvimento prático por meio de uma feira de oportunidades, na qual os jovens apresentarão projetos.
Serão selecionados 60 projetos, com premiação final para as iniciativas de maior destaque, totalizando R$ 30 mil em prêmios: R$ 15 mil para o primeiro lugar, R$ 10 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro.