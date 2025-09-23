Diário do Nordeste
Novo programa da Assembleia busca capacitar 16 mil jovens na Capital e no interior

'Ceará de Valores' aposta na formação e desenvolvimento de habilidades voltadas para o futuro

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 10:35)
Legenda: Evento de lançamento ocorreu em um hotel da orla de Fortaleza
Foto: Divulgação/Alece

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) lançou, nesta segunda-feira (22), o Programa Ceará de Valores. A iniciativa, voltada para jovens de 14 a 29 anos, tem a meta de alcançar 16 mil jovens cearenses, distribuídos pelas 14 regiões de planejamento do Estado, disse o presidente da Casa, Romeu Aldigueri, a esta Coluna.  

O evento de lançamento reuniu especialistas, cerca de 30 parlamentares e estudantes no Hotel Vila Galé Fortaleza. Segundo Romeu, o projeto vai promover desenvolvimento de habilidades essenciais e incentivando a cidadania. 

O programa será realizado em parceria com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) e vai gerar debates como “primeira oportunidade, primeiro emprego, inovação, empreendedorismo e tecnologia”.  

A iniciativa, revela ainda o presidente, mostra que a Casa está indo além da criação de leis e a fiscalização, ao promover programas e ações de responsabilidade social. 

Metodologia e desenvolvimento 

O Ceará de Valores está estruturado em três trilhas formativas principais:

  • Liderança, inteligência emocional e habilidades para o futuro;
  • Cidadania, identidade e participação social;
  • Empreendedorismo, inovação e novas economias no Ceará. 

Feira de oportunidades 

Além da formação, o programa incentiva o desenvolvimento prático por meio de uma feira de oportunidades, na qual os jovens apresentarão projetos.  

Serão selecionados 60 projetos, com premiação final para as iniciativas de maior destaque, totalizando R$ 30 mil em prêmios: R$ 15 mil para o primeiro lugar, R$ 10 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro. 