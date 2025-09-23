Novo programa da Assembleia busca capacitar 16 mil jovens na Capital e no interior

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) lançou, nesta segunda-feira (22), o Programa Ceará de Valores. A iniciativa, voltada para jovens de 14 a 29 anos, tem a meta de alcançar 16 mil jovens cearenses, distribuídos pelas 14 regiões de planejamento do Estado, disse o presidente da Casa, Romeu Aldigueri, a esta Coluna.

O evento de lançamento reuniu especialistas, cerca de 30 parlamentares e estudantes no Hotel Vila Galé Fortaleza. Segundo Romeu, o projeto vai promover desenvolvimento de habilidades essenciais e incentivando a cidadania.

O programa será realizado em parceria com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) e vai gerar debates como “primeira oportunidade, primeiro emprego, inovação, empreendedorismo e tecnologia”.

A iniciativa, revela ainda o presidente, mostra que a Casa está indo além da criação de leis e a fiscalização, ao promover programas e ações de responsabilidade social.

Metodologia e desenvolvimento

O Ceará de Valores está estruturado em três trilhas formativas principais: Liderança, inteligência emocional e habilidades para o futuro;

Cidadania, identidade e participação social;

Empreendedorismo, inovação e novas economias no Ceará.

Feira de oportunidades

Além da formação, o programa incentiva o desenvolvimento prático por meio de uma feira de oportunidades, na qual os jovens apresentarão projetos.