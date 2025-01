Próximo do governador, vereador de primeiro mandato terá funções estratégicas na Câmara de Fortaleza

Além de comandar a CCJ, porém, ele também já foi escolhido para ser vice-líder do governo Evandro Leitão (PT), ao lado do vereador Bruno Mesquita (PT), que exercerá a função de líder.

O petista, assim, já assume o mandato com mais protagonismo do que parlamentares mais experientes na Câmara.

Relação com o governador

Aglaylson foi o vereador mais votado do PT nas últimas eleições em Fortaleza, com 9.603 votos. Com mais de 30 anos de filiação ao partido, ele ocupou cargos e assessoria parlamentar e, antes de se eleger, foi assessor especial da Casa Civil do Governo do Estado, atuando em um dos projetos vitrine, o Ceará sem Fome.