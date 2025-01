Câmara formaliza convocação de vereadores para votar taxa do lixo; reforma administrativa fica para fevereiro

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Léo Couto (PSB), formalizou a convocação extraordinária dos parlamentares para a votação do projeto de lei de autoria do prefeito Evandro Leitão que propõe a extinção da Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU), a conhecida e controversa taxa do lixo. A convocação já é de conhecimento dos vereadores e tem como pauta única: a deliberação sobre o fim da taxa, que vem sendo alvo de críticas desde a sua criação, em 2022.

Reforma administrativa só em fevereiro

A ausência de outros temas na convocação, no entanto, indica que uma proposta de reforma administrativa do prefeito Evandro Leitão deve ser deixada para fevereiro, após o fim do recesso parlamentar. O projeto de reorganização do Executivo Municipal, que inclui ajustes nas secretarias e novas diretrizes de gestão, deve ser apreciado apenas com o retorno das atividades ordinárias da Casa Legislativa.