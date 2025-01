Evandro aposta em recicláveis, parcerias e créditos de carbono para financiar a coleta sem a taxa do lixo

Diante do cenário de um orçamento já sem recursos oriundos da taxa do lixo, que deve ser extinta pela Câmara Municipal de Fortaleza nos próximos dias, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), aponta uma série de fontes para financiar a coleta e o descarte de resídos sólidos. No projeto de lei, que é do conhecimento dos vereadores, o Município propõe o fim da Taxa do Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU). A medida, se aprovada, entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025 e pode aliviar o peso tributário sobre os fortalezenses, sem comprometer a continuidade dos serviços de coleta e destinação do lixo na Capital.