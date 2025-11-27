Prefeito lista 'avanços' no Plano Diretor de Fortaleza e lamenta: 'alguns querem fazer palanque'
Evandro Leitão diz que narrativa de retrocesso no projeto "é falsa"
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), diz que é “falsa” a narrativa de que houve retrocessos na aprovação do novo Plano Diretor de Fortaleza, aprovado na Câmara Municipal. Para ele, 'alguns querem fazer palanque', mas que o plano traz avanços. O regramento deve ser sancionado hoje pelo prefeito para entrar em vigor.
Na reta final de análise do Plano, o embate entre as forças políticas gerou divergências e protestos no Legislativo Municipal.
Em contato com esta coluna nesta quinta-feira (27), o prefeito elencou os avanços em relação ao último Plano Diretor, que foi aprovado ainda na gestão da ex-prefeita Luizianne Lins (PT), correligionária dele. “Essa narrativa de retrocesso é falsa. Houve muitos avanços”, crava o gestor.
Prefeito lista avanços
- Ampliação de 2,9 mil hectares de áreas verdes no macrozoneamento ambiental natural;
- Aumento de 218% nas áreas de Patrimônio Histórico;
- Ampliação de Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) de 47 para 87 áreas;
- Ampliação de 209 áreas para 305 áreas estratégicas para combater o déficit habitacional.
Veja também
"Palanque eleitoral"
“Se você parar, com muito critério, para olhar, vai ver que são muitos avanços. Agora, se tem gente que quer fazer palanque eleitoral, é outra história”, diz o prefeito aos críticos.
Ainda nesta quarta (26), após a aprovação da proposta, o prefeito ponderou sobre o resultado da votação. “Pegando como marco o ano de 2009, que foi o último plano diretor, este Plano Diretor, traz avanços significativos. Na política, não existe ganha-ganha ou perde-perde. Nós temos que ganhar em algumas coisas, perder em outras, mas no final é importante que tenha avanço. E nós temos avanços”, disse o prefeito.