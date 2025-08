Oposição dá nó tático na base governista em dia de votação estratégica na Assembleia

O primeiro dia de retomada das sessões 100% presenciais na Assembleia Legislativa do Ceará, nesta quarta-feira (6), foi marcado por uma manobra política da oposição que expôs a desmobilização da base aliada ao governo estadual. Em meio à expectativa pela votação de um pacote de medidas do governo para mitigar os impactos do tarifaço americano sobre produtos de exportação, crucial para o setor produtivo e para a preservação de empregos no Ceará, a oposição aproveitou o novo cenário regimental para dar um nó na base aliada.