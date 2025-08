Matemática do voto: deputados estaduais já fazem as contas para garantir a reeleição

Na sessão de reabertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Ceará, os deputados legislativos aprovaram um manifesto em defesa da economia local, em consequência do aumento das tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. O tema dominou os discursos oficiais na tribuna. Mas nos bastidores, o assunto que realmente mobilizou as conversas foi outro: a matemática da reeleição.

Entre cochichos e trocas de anotações, circulam listas com variações sobre a nova composição da Casa a partir das eleições de 2026. Trata-se de uma espécie de tabela política usada por parlamentares para ajustar estratégias e medir o tamanho real de suas bases.

Durante a sessão, um pequeno grupo de parlamentares trocou comentários sobre a chamada “expectativa de votos”. As projeções são divididas em três faixas: acima de 60 mil votos, entre 50 mil e 60 mil, e abaixo de 50 mil. Essa estratificação organiza informalmente a chapa em três segmentos: “cabeça”, “corpo” e “cauda”. E tem função clara: mapear quem é mais competitivo e quem corre risco real de ficar de fora.

PT e PSB no topo da lista

No campo governista, o PT, partido do ministro Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas, é apontado como forte candidato para formar uma das maiores bancadas. As apostas mais otimistas projetaram até 14 deputados eleitos pela sigla. Os cenários mais comedidos falam entre 10 e 12 cadeiras.

Outro partido que disputa protagonismo na base aliada é o PSB, do presidente Romeu Aldigueri, que também movimenta nomes competitivos e tenta ampliar sua presença na Casa. Detalhe: atualmente, os dois partidos travam essa disputa pela maior bancada.

Oposição também aposta alto

Na oposição, o PL desponta como força mais estruturada, sobretudo com base em lideranças que representam o bolsonarismo. Já a União Brasil se articula com grupos tanto na Capital quanto no Interior, em uma estratégia dividida, mas atenta ao potencial de crescimento.