O que o primeiro semestre do governo Lula pode sinalizar sobre José Guimarães na eleição 2024

O início conturbado do governo de Lula ganhou força com o começo do ano legislativo em fevereiro. Após a posse dos deputados e senadores, as críticas aumentaram e começaram a repercutir no Congresso Nacional. No entanto, o fim do primeiro semestre apresenta um cenário muito mais tranquilo, com a aprovação de pautas importantes e uma perspectiva de mais calmaria nos próximos meses.

No olho deste furacão está o deputado federal cearense José Guimarães (PT), líder do governo de Lula na Câmara dos Deputados.

A liderança do parlamentar experimentou momentos de duras críticas, até mesmo de colegas da bancada cearense, mas encerrou o semestre com os louros da aprovação de pautas difíceis para o governo e importantes para o país.

Em maio deste ano, parlamentares cearenses ouvidos por esta coluna, após uma dura derrota do governo na Câmara sobre mudanças no marco do saneamento básico, atestaram um cenário delicado para a liderança do governo. Eles apontaram falhas e até mencionaram a demora nas nomeações para cargos federais nos estados.

Naquele momento, até mesmo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), fez acenos ao trabalho de Guimarães, a quem chamou de “herói”, em contraponto às críticas aos articuladores políticos do governo de Lula, como os ministros Riu Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

Dois meses depois, entretanto, o saldo para a liderança do governo acabou sendo positivo, com a aprovação do novo arcabouço fiscal e a histórica votação da reforma tributária, que agora segue para votação no Senado.

O trabalho bem-sucedido no primeiro semestre, além de ter boa repercussão dentro do governo, ganhou destaque no mercado.

O otimismo entre os investidores começou a retornar e a figura do ministro Fernando Haddad ganhou popularidade entre os operadores do mercado.

No segundo semestre, os desafios serão a confirmação do novo arcabouço fiscal no Senado e o lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O prestígio no Congresso e no gabinete presidencial poderá dar a Guimarães mais suporte para as eleições municipais de 2024 no Ceará.