Em meio à crise do governo com a Câmara, Lira faz elogios a Guimarães: 'tem sido um herói'

Em meio à grave crise que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrenta na relação com o Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), livrou a pele do deputado José Guimarães (PT) das críticas que têm feito sobre a articulação política do governo com o Legislativo.

Em entrevista coletiva na noite desta quarta-feira (31), em Brasília, Lira disse que "José Guimarães tem sido um herói, bravo" e que está "lutando para que as coisas aconteçam".

As críticas de Lira se concentraram na articulação do governo: os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais). O parlamentar, no entanto, não citou nomes.

Para ele, se o governo obtiver vitórias nas pautas, "os louros são para o líder do governo José Guimarães". Caso contrário, "a culpa é do governo de uma maneira geral".

Após insistência da imprensa sobre nomes, o presidente da Câmara reforçou: "vocês sabem quem são os ministros da articulação".

Ainda segundo Lira, o presidente Lula – que ligou pra ele durante a manhã – disse que se reuniria ainda nesta quarta com o ministro Padilha e o líder do governo, José Guimarães.

Com informações da repórter Flávia Rabelo, de Brasília

