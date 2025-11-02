Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O fracasso nacional da segurança pública no Brasil

É preciso coordenação nacional e redefinição de papeis para atender o clamor da população

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
Inácio Aguiar
Legenda: Estados atuam, atualmente, de maneira independente, sem a mínima coordenação.
Foto: Arquivo DN

A operação no policial do Rio de Janeiro que terminou com mais de 120 mortos nesta semana expõe, de forma trágica e incontestável, o colapso da política de segurança pública no Brasil. O número de vidas perdidas, entre civis e agentes de segurança, não pode ser encarado como dano colateral. É, na verdade, a marca de um sistema falido.  

Se foi necessário matar tanto para “combater o crime”, é porque falhou a inteligência, a prevenção, a coordenação entre entes federativos. Enfim, falhou o Estado brasileiro. 

E o pior: operações como essa não mudam o cenário estrutural da criminalidade. É só olhar para trás: quantas ações semelhantes, com igual grau de letalidade, trouxeram paz ao Rio de Janeiro ou a qualquer outra região do País?  

O que permanece, ao contrário, ano após ano, é a ocupação de territórios por facções criminosas, a perda de autoridade do Estado e uma população refém, com medo de sair de casa ou, paradoxalmente, torcendo para que “alguém resolva isso”, mesmo que pela força. 

Veja também

teaser image
Segurança

Suspeitos mortos por PMs em Canindé eram ligados ao CV e iam atacar rivais do TCP

teaser image
Segurança

Facção CV alvo de operação no Rio é a que domina mais áreas no Ceará

teaser image
País

IML monta força-tarefa para identificação dos 121 mortos após operação no Rio

Falta de segurança é geral 

Essa realidade não é um problema localizado. É nacional. Basta olhar o que ocorre no Ceará, na Bahia, em São Paulo, no Amazonas ou no Rio Grande do Norte. Em maior ou menor grau, o crime organizado domina territórios e, até mesmo, a rotina das pessoas.  

Essa constatação nos leva a uma conclusão óbvia, mas frequentemente ignorada: o Brasil precisa urgentemente de uma política nacional de segurança pública, orientada pelo governo federal. 

Matança é resultado de omissão histórica 

A omissão da União no tema é histórica. Há mais de 30 anos, sucessivos presidentes da República se esquivam da responsabilidade, sob o pretexto de que segurança é “atribuição dos estados”. Não dá mais. O tema estará, com certeza, no centro do debate presidencial de 2026, e nenhum candidato viável escapará de apresentar um plano robusto para a área. 

O governo Lula, até aqui, tem reconhecido em discursos que a União precisa coordenar políticas públicas de segurança. No entanto, na prática, não foi apresentado ainda um plano claro, concreto e articulado. Num momento em que facções criminosas dominam bairros inteiros, controlam as economias locais e desafiam o Estado de forma aberta, essa ausência de estratégia é preocupante. 

Ausência de solução leva população ao erro 

A população está saturada e cansada de promessas, enquanto o crime avança. Esse sentimento de abandono, inclusive, alimenta percepções perigosas de que as operações como o Rio são “exitosas”, quando, na verdade, são sintomas de que a falência do sistema chegou ao seu limite.  

O tempo da omissão acabou. 