Nomeada para Autarquia de Jeri enfrentou processo por invasão de praia e danos ambientais

Empresas que detém empreendimentos de hotelaria milionários na Praia de Jericoacoara e Andrea Vale Spazzafumo, atual superintendente da Autarquia de Desenvolvimento do Turismo, Mobilidade e Qualidade de Vida de Jericoacoara (ADEJERI) e administradora dessas empresas, estiveram no centro de duas ações judiciais movidas pelo Ministério Público Federal (MPF) e relacionadas aos empreendimentos hoteleiros na Vila: uma Ação Civil Pública e uma Ação Penal. O assunto, segundo o MPF, ainda poderá ter desdobramento pois um recurso está sob análise da Justiça Federal.

Além de Andrea, as empresas JT Brasil Empresa de Hotelaria e Investimentos Imobiliários LTDA, Blue Residence Serviços de Hotelaria Eireli e Gota Hotel LTDA respondiam a ação Penal, que investigava supostos crimes como invasão, aterramento, ampliação sem licença ambiental e privatização de área de praia. A ação acabou acabou extinta depois que Andrea e os empreendimentos concordaram em pagar multa e cumprir uma série de exigências da Justiça e do Ministério Público Federal para desobstrução de áreas que teriam sido ocupadas ilegalmente.

As denúncias do MPF, apresentadas em 2021 à Justiça Federal, com base em relatórios de órgãos como ICMBio, SEMACE e Prefeitura de Jijoca, incluíam invasão, aterramento e privatização de uma grande área estimada em 1.600 metros quadrados em frente a dois empreendimentos: Essenza Hotel e Blue Residence, ambos do mesmo grupo.

Os processos apontavam ampliação sem licença ambiental, falta de "Habite-se" para a parte frontal da obra e obstacularização do livre acesso público à praia com cercas, muros, vegetação, placas de "entrada proibida” e seguranças, restringindo o uso a hóspedes e clientes.

A Justiça Federal declarou a extinção da punibilidade na ação criminal pelo cumprimento das condições do sursis. Também por conta do cumprimento do acordo, a Ação Civil Pública também foi encerrada. Entretanto, neste último caso, o Ministério Público Federal recorreu da decisão judicial em 14 de fevereiro de 2025. O procurador da República Alessander Sales faz uma série de alegações, no recurso, para que a Justiça Federal reverta a decisão. O recurso aguarda julgamento.

Andrea nega qualquer irregularidade

Em entrevista a esta Coluna, Andrea Vale Spazzafumo confirma ser administradora das empresas de hotelaria em Jericoacoara, mas argumenta não fazer parte da gestão direta dos empreendimentos como o Hotel Essenza.

Ela nega quaisquer irregularidades nas ações judiciais que foram encerradas “sem culpabilidade” para ela e as empresas.

Andrea reforça, junto com a sua defesa, que os processos foram extintos sem punibilidade. Ela nega as alegações do Ministério Público, de suposta invasão de terras públicas e possíveis crimes ambientais.