Membros do PDT apostam que impasse sobre permanência de Ciro no partido vai até 2026

Nos bastidores do PDT cearense, há uma dúvida incômoda que trava movimentos políticos e impede definições para 2026: afinal, Ciro Gomes vai ou não deixar o partido? A pergunta, feita com frequência na legenda, reflete um momento de transição e incerteza para o grupo político que dominou o cenário local por quase duas décadas e tenta agora uma reestruturação.

Em conversas reservadas com a coluna, parlamentares confirmam esse ambiente de indefinição. Após a eleição municipal de 2024, parte significativa da sigla aderiu informalmente ao projeto do PT no Ceará. Atualmente, o apoio a Evandro Leitão, em Fortaleza, já é formal, mas a adesão ao governo Elmano ainda esbarra na postura considerada ambígua de Ciro Gomes.

Segundo apurou esta Coluna, Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, afirmou aos correligionários no Estado que, em conversa recente com Ciro Gomes, ouviu do ex-ministro que ele não pretende sair do partido nem disputar qualquer cargo em 2026.

Vereadores pedetistas acreditam que o impasse deve se arrastar até março de 2026, prazo da chamada janela partidária.

A permanência de Ciro no PDT, até lá, seria uma estratégia para frustrar o desejo de muitos aliados que gostariam de aderir formalmente ao governo Elmano de Freitas (PT).

O impasse afeta diretamente a reorganização política que o grupo comandado por André Figueiredo, presidente Estadual, e Iraguassu Filho, que comanda a legenda na Capital, pretendem acelerar. A presença de Ciro freia as negociações com o PT e a atração de novos nomes para a legenda em 2026.

PT observa de perto e trata o assunto nos bastidores

Enquanto o PDT vive o impasse, o PT e o grupo governista cearense observa o cenário. Dirigentes do grupo esperam uma definição mais clara de Ciro para sacramentar uma aproximação formal com o grupo majoritário do PDT.