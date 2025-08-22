Mais de 50 dias após cassação de Braguinha, TRE ainda não marcou nova eleição em Santa Quitéria

Passados mais de 50 dias desde a confirmação da cassação do prefeito de Santa Quitéria, José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB), o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) ainda não definiu a data da eleição suplementar no município. A Corte confirmou a perda do mandato do gestor no dia 1º de julho, mas a resolução que estabelece o novo calendário eleitoral na cidade ainda não foi submetida ao pleno.

Desembargadores do pleno e advogados que atuam no âmbito do direito eleitoral consideram tratar-se do caso mais emblemático de interferência de facções criminosas nas eleições municipais do ano passado no Ceará, uma realidade que preocupa as autoridades inclusive no restante do País.

Município vive um clima de total instabilidade

Enquanto a decisão não vem, cresce a insegurança política e institucional no município. A demora em estabelecer o novo pleito aprofunda o vácuo de legitimidade e amplia a incerteza sobre o futuro da gestão local.

A circunstância local acrescenta um grau de gravidade ao caso. Com a cassação do prefeito, quem está no exercício do mandato de prefeito é o filho dele, Joel Barroso, que era o presidente da Câmara.

Braguinha volta à prisão domiciliar

Além disso, Braguinha, que chegou a ser preso em janeiro, voltou para a prisão domiciliar por decisão recente do próprio TRE, após informações de que estaria participando de eventos políticos na cidade.

A ausência de definição alimenta a sensação de instabilidade, num cenário já marcado por denúncias graves de coação de candidatos, compra de votos com drogas e vínculos entre lideranças políticas e a facção criminosa Comando Vermelho.