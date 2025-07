Julgamento de Braguinha testa reação da Justiça Eleitoral à interferência de facções na eleição

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) realiza nesta terça-feira (1º) um dos julgamentos mais emblemáticos de casos envolvendo as eleições de 2024 no estado. Está na pauta o julgamento do prefeito afastado de Santa Quitéria, José Braga Barrozo, o Braguinha (PSB). Ele é acusado de se beneficiar politicamente do apoio da facção criminosa Comando Vermelho.