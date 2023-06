Justiça proíbe nomeação de vice-prefeito de Juazeiro para Hospital Regional do Cariri

Após a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte aprovar mudança na Lei Orgânica da Cidade para permitir a nomeação do vice-prefeito Giovanni Sampaio (Podemos) no comando do Hospital Regional do Cariri (HRC), a Justiça Cearense determinou que a administradora da unidade de saúde se abstenha de efetivar a nomeação do gestor. Ainda cabe recurso.

A decisão foi proferida liminarmente pelo juiz Matheus Pereira Junior, da 3ª Vara da Comarca de Juazeiro do Norte, na quinta-feira (29). A medida atende a pedido do Ministério Público, que classificou a mudança na legislação feita pela Câmara como uma "manobra" para atender ao político.

Indicado pelo governador Elmano de Freitas (PT), Giovanni Sampaio enfrenta dificuldade para assumir a diretoria-geral do Hospital Regional do Cariri desde o início do ano.

