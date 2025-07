Justiça Eleitoral já cassou 10 prefeitos no Ceará por irregularidades na eleição 2024

Até este mês de julho, dez prefeitos de municípios cearenses eleitos no ano passado já tiveram seus mandatos cassados por suspeitas de irregularidades durante a campanha. As decisões, em primeira e segunda instâncias, acendem um alerta sobre o rigor do Judiciário com condutas ilícitas no processo eleitoral, mas também submetem cidades a incertezas políticas que demandam celeridade nos julgamentos.

Prefeitos com cassação em 1ª instância

Esses prefeitos foram condenados por supostas infrações como abuso de poder político e econômico, uso indevido da máquina pública, compra de votos ou irregularidades em propaganda institucional. O caso mais emblemático é o do prefeito de Choró, Bebeto Queiroz, que nem chegou a assumir o mandato. Ele está foragido da Justiça desde dezembro passado.

Apesar da permanência nos cargos enquanto aguardam o julgamento dos recursos, a condição de “cassado em 1ª instância” fragiliza a governabilidade e aumenta a tensão política nos municípios.

Prefeitos com cassação confirmada em 2ª instância

Bel Júnior (Senador Sá) – cassado pelo TRE-CE, retornou ao cargo por decisão liminar do TSE

Luan Dantas (Potiretama)

Braguinha (Santa Quitéria)

Jaime Veras (Barroquinha)

Nos três últimos casos, a Justiça Eleitoral do Ceará já prepara a realização de novas eleições. Em Senador Sá, a eleição suplementar chegou a ser marcada, mas foi suspensa após o prefeito cassado recorrer à instância superior e obter liminar. Potiretama, em especial, vive uma situação jurídica peculiar. Lá, o prefeito Luan Dantas está preso, embora não esteja "oficialmente" afastado do mandato pela Justiça. Como está preso, fica impedido de exercer a função.

O que está por trás das cassações

As ações judiciais são movidas por adversários políticos do gestor eleito ou pelo Ministério Público Eleitoral.

Nos bastidores, há uma preocupação crescente com problemas como o uso indevido da máquina pública e a possível interferência de facções criminosas no pleito de 2024. Esta última é, sem dúvida, a maior problemática com a qual o TRE-CE está se deparando.

Foi por envolvimento por facção criminosa que o prefeito de Santa Quitéria, Braguinha, foi cassado em primeira e segunda instância. A denúncia, considera substanciosa pelos julgadores, levou a uma decisão unânime contra o gestor.

A cassação de Glêdson Bezerra, por exemplo, movimenta o cenário em Juazeiro do Norte, a maior cidade do interior cearense. Lá, o prefeito trava uma batalha política contra o grupo governista estadual, liderado pelo ministro da Educação Camilo Santana.