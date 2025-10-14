Governo Lula confirma exoneração de indicado de deputado cearense no Dnocs
Estratégia do Planalto é retirar cargos de parlamentares que estão votando contra as pautas do governo no Congresso
A ofensiva do Palácio do Planalto contra parlamentares considerados infiéis teve seu primeiro reflexo direto no Ceará. Foi confirmada, no Diário Oficial da União desta terça-feira (14), a exoneração de Alex Renan de Sousa Galvão, que ocupava o cargo de diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Produção do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).
Ele foi uma indicação do deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil), que votou contra a Medida Provisória enviada pelo presidente Lula como alternativa à alta do IOF, derrubada na semana passada pelo plenário da Câmara.
A exoneração de indicados de aliados infiéis é parte da estratégia do governo federal para conter a sangria política após derrotas em discussões importantes na Câmara dos Deputados.
A ordem vinda do núcleo político do Planalto é clara: quem não vota com o governo, perde os cargos na máquina pública.
A articulação está sendo tocada pela ministra Gleisi Hoffmann (PT), que comanda a Secretaria de Relações Institucionais.
Além de Moses Rodrigues, outros cearenses também estão sob risco de perder indicações no Estado.