Governo Lula confirma exoneração de indicado de deputado cearense no Dnocs

A ofensiva do Palácio do Planalto contra parlamentares considerados infiéis teve seu primeiro reflexo direto no Ceará. Foi confirmada, no Diário Oficial da União desta terça-feira (14), a exoneração de Alex Renan de Sousa Galvão, que ocupava o cargo de diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Produção do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).

Ele foi uma indicação do deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil), que votou contra a Medida Provisória enviada pelo presidente Lula como alternativa à alta do IOF, derrubada na semana passada pelo plenário da Câmara.

Veja também Inácio Aguiar Governo Lula mira indicados de deputados cearenses em estatais após derrotas no Congresso Inácio Aguiar A bala de prata que Lula quer para pavimentar a tentativa de reeleição em 2026 Inácio Aguiar Divergências nacionais afetam o campo da direita e brecam entendimentos no Ceará

A exoneração de indicados de aliados infiéis é parte da estratégia do governo federal para conter a sangria política após derrotas em discussões importantes na Câmara dos Deputados.