Governo Lula mira indicados de deputados cearenses em estatais após derrotas no Congresso

A Câmara decidiu retirar de pauta uma Medida Provisória, editada pelo presidente Lula, em alternativa à alta do IOF. A derrubada retirou R$ 17 bilhões de arrecadação do governo em 2026, gerando uma crise na equipe econômica.