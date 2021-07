Estado monta operação para comprar vacina direto, mas ainda não tem garantia

O Estado do Ceará montou uma operação para tentar adquirir 3 milhões de doses da vacina Coronavac da chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, do Estado de São Paulo. Para isso, as autoridades vêm fazendo intensa negociação, mas ainda sem a garantia de que seja possível a compra direta, fora do Plano Nacional de Imunização.

A atuação vem ocorrendo no campo político, na relação médico e institucional e até de relações internacionais. A compreensão atual, entretanto, é de que está difícil concluir a negociação.

No início da tarde desta quarta-feira (14), o governador Camilo Santana publicou, em suas redes sociais, a tentativa do Estado de comprar doses independentemente do quantitativo enviado pelo Ministério da Saúde. Na luta por mais vacinas informo aos meus irmãos e irmãs cearenses que o Governo do Ceará tem mantido negociações com a Empresa chinesa Sinovac para aquisição de pelo menos 3 milhões de doses da Coronavac. (cont) — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) July 14, 2021

Na nota, Camilo afirma ter conversado com o governador de São Paulo João Dória a respeito das tratativas com o Instituto Butantã sobre as negociações.

Na última segunda-feira (12), o secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto Martins Rodrigues, esteve reunido com o presidente do Instituto Butantan, Dr. Dimas Covas, para reforçar a intenção de compra do Estado, que foi formalizada ainda no ano passado.

Na reunião, o secretário de Saúde do Estado apresentou, inclusive, um estudo científico realizado no Ceará que ajudaria a atestar a efetividade da Coronavac. Após a tratativa, o Estado ainda aguarda uma posição do Instituto.

Articulação internacional Em paralelo, o assessor especial de Relações Internacionais do Estado, César Ribeiro, está na China, desde maio, tratando da possibilidade de trazer vacinas ao Ceará, incluindo em contato com a Sinovac, parceira do Butantan.