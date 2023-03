Élcio Batista vai conduzir processo de renovação no PSDB do Ceará, diz Tasso Jereissati

Élcio Batista, vice-prefeito de Fortaleza, irá comandar a estratégia de reconstrução do PSDB no Estado do Ceará, visando, pelo menos, as duas próximas eleições. O anúncio foi feito pelo líder maior do partido no Estado, o ex-senador Tasso Jereissati.

Em conversa com este colunista, na presença do vice-prefeito, Tasso deixou claro que Élcio vai comandar a nova fase da legenda. “Considero que o PSDB precisa virar a chave, passar por um novo momento. Precisa se renovar e a gente faz isso com novas lideranças como o Élcio. Ele vai liderar esse processo no Ceará”, diz o mandatário tucano, ex-governador do Ceará por três mandatos.

Nos próximos dias, ele deverá assumir a presidência estadual do Partido e promete debates internos e novas adesões para que o partido chegue forte em 2024, o ano eleitoral. Élcio quer dar sequência, no Ceará, ao movimento nacional iniciado na sigla pelo novo presidente, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e a vice-presidente, Raquel Lyra, governadora de Pernambuco.

No início do mês de março, na primeira reunião da Executiva Nacional tucana sob comando de Leite, o partido anunciou uma série de seminários em todo o País para discutir as prioridades. “O partido precisa se reconectar com a sociedade”, disse o presidente nacional na oportunidade.

Mudança de ares

Élcio Batista estava filiado ao PSB, partido pelo qual disputou a eleição de 2020 ao lado do prefeito José Sarto (PDT), com apoio de uma série de partidos. Naquele momento, a indicação dele na chapa majoritária foi uma sinalização do PDT ao então governador Camilo Santana (PT), de quem Élcio havia sido chefe da Casa Civil, o principal cargo da gestão.

Como o PT tinha candidatura própria naquele pleito – por meio de Luizianne Lins – a indicação dele colocava o DNA de Camilo na chapa pedetista e mostrava a simpatia do então gestor à candidatura de Sarto, em um duro embate que se avizinhava com Capitão Wagner, que acabou se confirmando e teve vitória do então presidente da Assembleia Legislativa.

O tempo, entretanto, passou. Na Eleição 2022, Élcio e Camilo seguiram rumos diferentes e se distanciaram politicamente. Agora, filiado ao PSDB, o vice-prefeito sinaliza iniciar um processo em busca de mais protagonismo.