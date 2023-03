Em debate entre Governo e Congresso, reforma tributária deverá ter audiência pública no Ceará

O deputado federal cearense Mauro Filho (PDT), membro da comissão criada na Câmara dos Deputados para discutir a Reforma Tributária, diz ver avanços no debate e projeta possibilidade de votação das mudanças até o dia 30 de maio. Segundo ele, o governo federal não deve apresentar novas propostas, o que irá facilitar a votação dos temas já em tramitação no Congresso Nacional.

Na pauta de discussão nacional há pelo menos 15 anos, a reforma tributária é um tema delicado e difícil de ser aprovado por conta dos conflitos que possíveis mudanças podem gerar em setores sensíveis da sociedade como a indústria e o comércio. Por isso, há tantas travas no processo.

Na visão do deputado cearense, há dois pontos centrais no debate atual: a criação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) e a implementação de um possível “cashback” para consumidores de baixa renda.