Dois aliados do prefeito são cotados para relatar o Plano Diretor na Câmara
Bruno Mesquita (PSD) e Paulo Martins (PDT) disputam o posto estratégico
Após a conclusão do debate no âmbito do Poder executivo, as atenções no debate do Plano Diretor de Fortaleza se voltam agora para a Câmara Municipal. A expectativa é que ainda nesta semana o projeto completo seja encaminhado para o debate entre os vereadores.
Um dos primeiros embates será em torno da relatoria do projeto na comissão especial criada para debater o Plano Diretor.
Dois nomes despontam como favoritos: Bruno Mesquita (PSD), líder do governo Evandro na Casa, e Paulo Martins (PDT), outro aliado do prefeito.
A escolha será estratégica, não apenas pela função técnica, mas por representar um posto-chave na condução dos debates que virão.
A previsão é que o debate se intensifique a partir da próxima semana.
A expectativa do presidente da Câmara, Léo Couto (PSB), é de que o projeto seja votado até dezembro, portanto, ainda neste ano. À Coluna, o parlamentar afirmou que a Casa vai ouvir os setores da sociedade antes de qualquer decisão.