Dois aliados do prefeito são cotados para relatar o Plano Diretor na Câmara

Bruno Mesquita (PSD) e Paulo Martins (PDT) disputam o posto estratégico

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 14:04)
Inácio Aguiar
Legenda: Dois parlamentares devem disputar a relatoria do Plano Diretor, um dos principais projetos da atual legislatura
Foto: Montagem/CMFor

Após a conclusão do debate no âmbito do Poder executivo, as atenções no debate do Plano Diretor de Fortaleza se voltam agora para a Câmara Municipal. A expectativa é que ainda nesta semana o projeto completo seja encaminhado para o debate entre os vereadores. 

Um dos primeiros embates será em torno da relatoria do projeto na comissão especial criada para debater o Plano Diretor.  

Dois nomes despontam como favoritos: Bruno Mesquita (PSD), líder do governo Evandro na Casa, e Paulo Martins (PDT), outro aliado do prefeito.  

A escolha será estratégica, não apenas pela função técnica, mas por representar um posto-chave na condução dos debates que virão. 

A previsão é que o debate se intensifique a partir da próxima semana.

A expectativa do presidente da Câmara, Léo Couto (PSB), é de que o projeto seja votado até dezembro, portanto, ainda neste ano. À Coluna, o parlamentar afirmou que a Casa vai ouvir os setores da sociedade antes de qualquer decisão. 

 