Dois aliados do prefeito são cotados para relatar o Plano Diretor na Câmara

Após a conclusão do debate no âmbito do Poder executivo, as atenções no debate do Plano Diretor de Fortaleza se voltam agora para a Câmara Municipal. A expectativa é que ainda nesta semana o projeto completo seja encaminhado para o debate entre os vereadores.

Um dos primeiros embates será em torno da relatoria do projeto na comissão especial criada para debater o Plano Diretor.

Dois nomes despontam como favoritos: Bruno Mesquita (PSD), líder do governo Evandro na Casa, e Paulo Martins (PDT), outro aliado do prefeito.