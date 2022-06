Disputa entre Prefeitura de Fortaleza e Petrobras tem componente político da disputa presidencial

A venda anunciada pela Petrobras da refinaria de Lubrificantes Lubnor, sediada em Fortaleza, abriu embate entre a Prefeitura da Capital e a companhia estatal sobre parte do terreno que pertence ao Município. Essa discussão, entretanto, não se restringe à questão territorial e de propriedade. Tem um componente político que envolve até mesmo a sucessão presidencial.

Um dos pontos centrais do debate pela Presidência da República tem sido a política de preços adotada pela Petrobras em relação aos combustíveis e os impactos que ela tem na inflação e na qualidade de vida dos brasileiros, por afetar praticamente todos os setores.

Nesse bojo está incluso o debate sobre a possível privatização da companhia de petróleo brasileira e a disputa entre os candidatos que tentam convencer o eleitor a ocupar a cadeira de presidente da República a partir de janeiro de 2023.

No último dia 30 de maio, em evento na Câmara Municipal de Fortaleza, o pré-candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, fez um duro discurso crítico à política de preços praticada pela Petrobras e à possibilidade de passar a companhia para a iniciativa privada.

Foi quando veio ao debate o caso da venda da Lubnor, anunciada no último dia 25 de maio pela Petrobras. Ciro, lembrando que havia terrenos públicos na área, conclamou os aliados, que dominavam a plateia, a reagir contra a possibilidade de privatização da Lubnor.

Foi a senha para um ataque em conjunto. No dia seguinte, o prefeito José Sarto gravou vídeo em suas redes sociais criticando a venda e informando que o município iria judicializar a questão. “Não vamos permitir que Fortaleza seja prejudicada de qualquer maneira nesse processo”, disse ele.

Na Câmara Municipal, a reação da bancada pedetista também teve repercussões. O Legislativo formou uma comissão para visitar a Lubnor e vai realizar uma audiência pública para discutir o assunto.

Para os aliados, a Petrobras está negociando a Lubnor por um preço muito abaixo do valor de mercado, trazendo prejuízos ao País e, especificamente, a Fortaleza.

Caso o município abra uma batalha judicial, certamente, o tema será pauta do noticiário nacional, além das questões econômicas e geográficas, trará consigo o componente político com a alta temperatura do ambiente eleitoral que se aproxima e o debate central sobre os combustíveis.