Dirigente nacional do PDT, deputado diz desconhecer carta de desfiliação de Ciro

Vice-presidente nacional do PDT, o deputado cearense André Figueiredo disse desconhecer o teor da “carta de desfiliação” que teria sido enviada pelo ex-ministro Ciro Gomes ao partido na semana passada. Segundo ele, até o último sábado (18), o presidente nacional da Legenda, Carlos Lupi, também não havia recebido o comunicado, segundo o parlamentar cearense.

Na última sexta-feira (17), a informação da desfiliação de Ciro circulou na imprensa, e foi confirmada, embora o ex-ministro, pessoalmente, não tenha se manifestado sobre o assunto. Horas depois, o PSDB do Ceará soltou comunicado informando o retorno de Ciro ao Partido em evento marcado para a próxima quarta-feira (22).

Nem se despediu? O parlamentar cearense diz considerar que a desfiliação de Ciro era algo que vinha se desenhando há algum tempo e que ela não deve alterar a programação do partido no Estado. “Ciro sempre foi uma liderança com mais apelo nacional dentro do partido”, complementa.