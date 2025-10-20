Diário do Nordeste
Dirigente nacional do PDT, deputado diz desconhecer carta de desfiliação de Ciro

Pedetistas lamentam a saída turbulenta do ex-ministro do partido

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 11:11)
Inácio Aguiar
Legenda: André Figueiredo é vice-presidente nacional do PDT e presidente estadual do partido.
Foto: Câmara dos Deputados

Vice-presidente nacional do PDT, o deputado cearense André Figueiredo disse desconhecer o teor da “carta de desfiliação” que teria sido enviada pelo ex-ministro Ciro Gomes ao partido na semana passada. Segundo ele, até o último sábado (18), o presidente nacional da Legenda, Carlos Lupi, também não havia recebido o comunicado, segundo o parlamentar cearense. 

Na última sexta-feira (17), a informação da desfiliação de Ciro circulou na imprensa, e foi confirmada, embora o ex-ministro, pessoalmente, não tenha se manifestado sobre o assunto. Horas depois, o PSDB do Ceará soltou comunicado informando o retorno de Ciro ao Partido em evento marcado para a próxima quarta-feira (22). 

O teor da tal “carta de desfiliação” até o momento, entretanto, é desconhecido inclusive por André Figueiredo, que é, além de presidente estadual, vice-presidente nacional da Legenda. “Não recebi, não fui comunicado e, no sábado, recebi um telefonema do presidente Lupi perguntando se eu tinha conhecimento dessa carta”, diz o parlamentar, ao reforçar o desconhecimento da cúpula nacional.

Nem se despediu?

O parlamentar cearense diz considerar que a desfiliação de Ciro era algo que vinha se desenhando há algum tempo e que ela não deve alterar a programação do partido no Estado. “Ciro sempre foi uma liderança com mais apelo nacional dentro do partido”, complementa. 

“O Lupi, inclusive, falou chateado porque tem o Ciro como um amigo. Sair assim sem se despedir?”, questionou Figueiredo. 