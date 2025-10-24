Diário do Nordeste
CCJ aprova PEC que dá aos deputados poder para fiscalizar agências reguladoras

Proposta, que será debatida em comissão especial, é do deputado cearense Danilo Forte (União)

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 11:50)
Inácio Aguiar
Legenda: O parlamentar faz dura crítica ao trabalho atual das agências que, segundo ele, se afastaram da sua finalidade de defender o consumidor
Foto: Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira (22), a admissibilidade de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que retira do Poder Executivo e dá à Câmara dos deputados a competência de fiscalizar as agências reguladoras. A proposta é de autoria do deputado federal cearense Danilo Forte (União) e será submetida à análise de uma comissão especial. 

O autor da PEC, ouvido por esta coluna, argumenta ser “fundamental” haver um controle mais rigoroso sobre as agências reguladoras, uma vez que estas acumulam funções típicas dos três poderes: legislar, executar e julgar. Ele ressalta a necessidade de harmonizar a atuação do Congresso Nacional em relação a essas autarquias, especialmente porque cabe ao Senado a aprovação dos nomes indicados para as suas diretorias. 

Para Danilo, há anos há omissão do Poder público na fiscalização das agências que “se distanciaram da defesa do interesse dos consumidores brasileiros”. 

Papel das agências 

As agências reguladoras são autarquias federais, com autonomia administrativa e financeira, criadas para fiscalizar serviços repassados à iniciativa privada como telecomunicações, energia elétrica, saúde suplementar, transportes e petróleo. 

Elas deveriam atuar garantindo a fiscalização das empresas do setor e defendendo os interesses do consumidor, mas há muitas críticas à atuação dos órgãos, sobretudo de proximidade com as empresas dos setores que deveriam fiscalizar. 

Comissão especial será criada 

Após a admissibilidade, o rito legislativo determina a criação de uma comissão especial para analisar o projeto que tem gerado críticas na base governista, sob o argumento de retirar prerrogativas do Poder Executivo. 

Depois do debate, o tema será discutido no plenário e, posteriormente, enviado para discussão no Senado. 

“A expectativa é que possamos aprovar essa PEC no ano que vem porque é um setor muito importante para a sociedade e que não está atuando como deveria”, diz o parlamentar. 

 