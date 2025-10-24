CCJ aprova PEC que dá aos deputados poder para fiscalizar agências reguladoras

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira (22), a admissibilidade de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que retira do Poder Executivo e dá à Câmara dos deputados a competência de fiscalizar as agências reguladoras. A proposta é de autoria do deputado federal cearense Danilo Forte (União) e será submetida à análise de uma comissão especial.

O autor da PEC, ouvido por esta coluna, argumenta ser “fundamental” haver um controle mais rigoroso sobre as agências reguladoras, uma vez que estas acumulam funções típicas dos três poderes: legislar, executar e julgar. Ele ressalta a necessidade de harmonizar a atuação do Congresso Nacional em relação a essas autarquias, especialmente porque cabe ao Senado a aprovação dos nomes indicados para as suas diretorias.

Papel das agências

As agências reguladoras são autarquias federais, com autonomia administrativa e financeira, criadas para fiscalizar serviços repassados à iniciativa privada como telecomunicações, energia elétrica, saúde suplementar, transportes e petróleo.

Elas deveriam atuar garantindo a fiscalização das empresas do setor e defendendo os interesses do consumidor, mas há muitas críticas à atuação dos órgãos, sobretudo de proximidade com as empresas dos setores que deveriam fiscalizar.

Comissão especial será criada

Após a admissibilidade, o rito legislativo determina a criação de uma comissão especial para analisar o projeto que tem gerado críticas na base governista, sob o argumento de retirar prerrogativas do Poder Executivo.

Depois do debate, o tema será discutido no plenário e, posteriormente, enviado para discussão no Senado.