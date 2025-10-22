De volta ao ninho: qual o papel de Ciro Gomes no PSDB de hoje?

A filiação de Ciro Gomes ao PSDB, nesta quarta-feira (22), marca mais um capítulo nas reviravoltas de sua trajetória política. Mais de duas décadas depois de deixar o partido que o projetou nacionalmente no início dos anos 1990, o ex-governador do Ceará retorna ao tucanato, agora em circunstâncias bem distintas.

O movimento, no entanto, trouxe algo curioso: embora se trate de uma figura com histórico de quatro candidaturas à Presidência da República, o ato de filiação foi tratado quase como um assunto exclusivamente local.

Não houve nem sequer uma publicação institucional do diretório nacional nas redes sociais. Toda a comunicação ficou a cargo do PSDB do Ceará, comandado pelo prefeito de Massapê, Ozires Pontes, e articulado pelo ex-senador Tasso Jereissati. O fato levanta uma pergunta inevitável: qual é, de fato, o lugar de Ciro no PSDB de hoje?

Veja também Inácio Aguiar Rumo ao PSDB, Ciro Gomes move primeira peça no xadrez eleitoral de 2026 Inácio Aguiar Filiação de Roberto Cláudio ao União Brasil deverá ocorrer em Brasília ainda neste mês Inácio Aguiar Presidente do PL, André Fernandes terá desafio de articular alianças e acomodar interesses

Movimento regional ou nacional?

Nos bastidores do PSDB cearense, o gesto é tratado como “estratégia”. Segundo apurou esta Coluna, haverá, em um segundo momento, um movimento nacional. Pode até ser, mas os sinais iniciais indicam que o partido o quer mesmo é no Ceará.

Ciro, que nos últimos anos enfrentou um processo de desgaste nacional e viu seu capital político minguar após o resultado de 2022, parece agora mirar em um espaço onde ainda conserva influência: o tabuleiro cearense.

O PSDB, por sua vez, vê nele uma oportunidade de voltar a ter protagonismo, após anos como coadjuvante na disputa pelo governo do Estado. Um tipo de acordo de conveniência regional.

Rumo a 2026: influência e articulação no Ceará

Com Ciro em seus quadros, o PSDB passa a ser o partido a conduzir os diálogos para tentar unir a oposição na eleição de 2026, mesmo diante do protagonismo do PL, que domina a narrativa de enfrentamento ao PT, hoje no comando do Estado e do País.

Com liderança e capacidade de articulação, o ex-governador tem potencial, sendo ou não candidato, para agitar o cenário da sucessão.

A dúvida

Ciro aceitará o papel de figura regional ou buscará novamente o protagonismo nacional pelo PSDB? O foco, ao menos neste momento, parece mesmo ser o Ceará.