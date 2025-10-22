De volta ao ninho: qual o papel de Ciro Gomes no PSDB de hoje?
Com a experiência de 4 candidaturas à Presidência da República, ex-ministro tem ato de filiação restrito ao Ceará
A filiação de Ciro Gomes ao PSDB, nesta quarta-feira (22), marca mais um capítulo nas reviravoltas de sua trajetória política. Mais de duas décadas depois de deixar o partido que o projetou nacionalmente no início dos anos 1990, o ex-governador do Ceará retorna ao tucanato, agora em circunstâncias bem distintas.
O movimento, no entanto, trouxe algo curioso: embora se trate de uma figura com histórico de quatro candidaturas à Presidência da República, o ato de filiação foi tratado quase como um assunto exclusivamente local.
Não houve nem sequer uma publicação institucional do diretório nacional nas redes sociais. Toda a comunicação ficou a cargo do PSDB do Ceará, comandado pelo prefeito de Massapê, Ozires Pontes, e articulado pelo ex-senador Tasso Jereissati. O fato levanta uma pergunta inevitável: qual é, de fato, o lugar de Ciro no PSDB de hoje?
Veja também
Movimento regional ou nacional?
Nos bastidores do PSDB cearense, o gesto é tratado como “estratégia”. Segundo apurou esta Coluna, haverá, em um segundo momento, um movimento nacional. Pode até ser, mas os sinais iniciais indicam que o partido o quer mesmo é no Ceará.
Ciro, que nos últimos anos enfrentou um processo de desgaste nacional e viu seu capital político minguar após o resultado de 2022, parece agora mirar em um espaço onde ainda conserva influência: o tabuleiro cearense.
O PSDB, por sua vez, vê nele uma oportunidade de voltar a ter protagonismo, após anos como coadjuvante na disputa pelo governo do Estado. Um tipo de acordo de conveniência regional.
Rumo a 2026: influência e articulação no Ceará
Com Ciro em seus quadros, o PSDB passa a ser o partido a conduzir os diálogos para tentar unir a oposição na eleição de 2026, mesmo diante do protagonismo do PL, que domina a narrativa de enfrentamento ao PT, hoje no comando do Estado e do País.
Com liderança e capacidade de articulação, o ex-governador tem potencial, sendo ou não candidato, para agitar o cenário da sucessão.
A dúvida
Ciro aceitará o papel de figura regional ou buscará novamente o protagonismo nacional pelo PSDB? O foco, ao menos neste momento, parece mesmo ser o Ceará.