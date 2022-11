Candidato do PDT, Gardel Rolim encaminha apoios para ser o novo presidente da Câmara

Indicado pelo PDT como candidato à sucessão de Antônio Henrique (PDT) no comando da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Gardel Rolim, que exerce a liderança do prefeito na Casa, tem articulação avançada com os colegas para ocupar o posto de comando do Legislativo Municipal.

Na última semana, as articulações avançaram e o parlamentar tem uma lista com aproximadamente 29 vereadores. Na eleição da Mesa Diretora, basta maioria simples para vencer. Como a casa tem 43 membros, a quantidade de apoios do momento já daria ao pedetista a vitória em caso de disputa.

A lista, entretanto, não é garantia de voto, pois as conversas continuam até o dia da votação, que ocorre em 1º de dezermbro.

Por esse motivo, Gardel diz seguir nas articulações. A ideia dele e do presidente Antônio Henrique, um dos articuladores da postulação, é fazer uma composição para que não haja disputa, ocorrendo apenas uma candidatura.

Neste momento, além de Gardel, o vereador Léo Couto (PSB) também faz articulações para disputar o comando da Casa. Ele, entretanto, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Léo é vice-líder do governo Sarto na Câmara, mas está mais próximo de Camilo Santana e do governador eleito Elmano de Freitas, ambos do PT.

Muitas especulações circulam nos bastidores sobre uma possível investida dos líderes estaduais petistas para dar apoio à postulação de Léo. Esta coluna apurou, no entanto, que até o momento, não há sinalizações de que ambos entrem nessa disputa.

Nem mesmo a bancada do PT recebeu qualquer orientação sobre a votação da Mesa Diretora da Casa.

O senador eleito Camilo Santana esteve na Câmara na última quinta-feira (10) para a entrega do título de cidadã de Fortaleza à desembargadora Nailde Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Ceará e governadora em exercício.

Em contato com esta coluna, ele negou qualquer articulação.

Camilo Santana Senador eleito (PT) “A Câmara Municipal tem autonomia. Quem define isso é os vereadores. Não há que se falar em interferência”.

Articulação antecipa 2024

A disputa pelo comando da Câmara traz um componente extra: a eleição de 2024. Após o rompimento entre PT e PDT em nível estadual, o cenário da sucessão do prefeito José Sarto passou a ficar mais indefinido. Para os pedetistas, manter o comando do Legislativo é fundamental para as articulações pré-eleitorais de olho em 2024.

Em nível estadual, PT e PDT tentam um entendimento para retomar a aliança. O governador eleito, Elmano de Freitas, tem dado reiteradas declarações de interesse de contar com o apoio do partido. Internamente, porém, há arestas a serem aparadas após as divergências ocorridas na eleição deste ano.

O PDT criou, inclusive, uma comissão interna para fazer as tratativas e fechar uma posição sobre o assunto.

Neste cenário, um embate na Câmara Municipal, dizem as fontes desta coluna, poderia prejudicar a composição.

Lista de apoio ao candidato do PDT no momento

Gardel Rolim (PDT) Lúcio Bruno (PDT) Antônio Henrique (PDT) Adail Júnior (PDT) Paulo Martins (PDT) Elpídio Nogueira (PDT) Renan Colares (PDT) Raimundo Filho (PDT) Bruno Mesquita (PROS) Michel Lins (CIDADANIA) Professor Enílson (CIDADANIA) Kátia Rodrigues (CIDADANIA) Fábio Rubens (PSB) Wellington Sabóia (PMB) Germano Heman (PMB) Emanuel Acrízio (PP) Luciano Girão (PP) Ana Aracapé (PL) Tia Francisca (PL) José Freire (PSD) Marcelo Lemos (União Brasil) Estrela Barros (Rede) Jorge Pinheiro (PSDB) Cônsul do Povo (PSDB) Cláudia Gomes (PSDB) Júlio Brizzi (PDT) PP Cel (PSD) Sargento Reginauro (UNIÃO BRASIL) Danilo Lopes (AVANTE)