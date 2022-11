Antônio Henrique trabalha para que haja candidatura única ao comando da Câmara Municipal

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique (PDT), está prestes a deixar o cargo para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa, após ser eleito deputado estadual. Antes disso, porém, ele articula a sucessão na cadeira de presidente da Casa.

O indicado do partido dele é Gardel Rolim, após articulação que envolveu o próprio Antônio Henrique, o prefeito José Sarto e um acordo com 9 dos 10 vereadores do partido, que detém a maior bancada do Legislativo Municipal. Nos bastidores, além de Gardel, o vereador Léo Couto (PSB) atua em contato com os vereadores para tentar se viabilizar candidato.

Antônio Henrique, que conduz o processo, admite que é possível ter duas ou mais candidaturas, mas destaca que trabalha para que haja um acordo entre os colegas para que apenas uma candidatura seja apresentada para a votação no dia 1º de dezembro.

Antônio Henrique Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza “A nossa intenção é que haja uma eleição consensual como tem sido nos últimos anos. Vamos iniciar as conversas com a base. É o segundo passo. E ao mesmo tempo, ouvir os partidos de oposição”.

Um passo dessa articulação é a conversa com Léo Couto. “O Léo é um vereador da base, é vice-líder do governo. É uma pessoa madura e experiente. Acredito que podemos ter um bom diálogo com ele sobre isso”, diz o presidente.

Rito de escolha

O mandato do presidente Antônio Henrique no comando da Casa vai até o dia 1º de janeiro. A partir desta data, assume o cargo o presidente eleito em 1º de dezembro. Ele ainda permanece como vereador da Capital até o dia 31 de janeiro, quando vai renunciar para assumir o mandato na Assembleia, em 1º de fevereiro.

A disputa pela Mesa Diretora da Câmara é personificada no candidato a presidente, mas exige a formação de uma chapa completa. Além do presidente, compõem o comando primeiro, segundo e terceiro vice-presidente, três secretários e três suplentes.

A votação é aberta. Cada um dos 43 vereadores anuncia a sua escolha e, ao final, quem tiver mais votos ganha a disputa.

Nas duas vezes que Antônio Henrique foi presidente, houve apenas uma candidatura.