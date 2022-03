Camilo Santana escolhe os dois advogados para as vagas de desembargador no TJCE

Exclusivo: o governador Camilo Santana (PT) acaba de escolher os nomes da advocacia que vão compor vagas de desembargador pelo quinto constitucional no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

Os advogados André Costa e Everardo Lucena são os novos desembargadores do TJCE. Ambos haviam sido os mais votados nas listas escolhidas pela OAB-CE e pelo Tribunal.

Na última quinta-feira (23), após decisão do pleno, a Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) enviou, ao Palácio da Abolição, duas listas tríplices com o nome de seis advogados para que o governador Camilo Santana (PT) escolhesse dois – um em cada lista – para ocupar cadeiras na Corte:

Lista 1

André Costa (36 votos)

Feliciano Carvalho (25 votos)

Rosa Maria Araújo (23 votos)

Lista 2

Everardo Lucena (41 votos)

José Inácio Linhares (37 votos)

Darlene Braga (30 votos)

Bastidores

Esta coluna apurou que a disputa na primeira lista já estava praticamente resolvida com a indicação do advogado André Costa. Ele encerrou recentemente um mandato de conselheiro federal da OAB, atua nas causas de igualdade racial na advocacia e também advoga para o governador.

A disputa mesmo, que ocorreu nos bastidores, foi pela segunda vaga na outra lista tríplice. O mais votado, Everardo Lucena, aparecia, segundo as fontes desta coluna, como o mais cotado para a escolha do governador. Ele é um nome com bom trânsito na OAB e também no Poder Judiciário, tanto que foi o mais votado entre os desembargadores.

Entretanto, Lucena tinha concorrentes com força política. José Inácio Linhares é ex-presidente da OAB/Sobral e tem uma atuação profissional toda no Interior. A circunstância geográfica e o berço do advogado já podem sugerir ao caro leitor a influência política em torno dele na disputa.

Já Darlene Braga, que também concorria à indicação, tem atuação de destaque na advocacia e trânsito livre no meio político. Ligada ao partido Progressistas, ela foi até recentemente secretária regional do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), por indicação do partido que é comandado no Estado pelo deputado estadual Zezinho Albuquerque e o filho dele, deputado federal AJ Albuquerque.

Após a decisão dos desembargadores, na quinta-feira passada, os dois líderes das listas eram dados como certos nas vagas.