André Costa e Everardo Lucena são mais votados na lista da OAB-CE para cargo de desembargador; veja lista

Após um dia de debates, o Conselho da OAB-CE definiu as duas listas sêxtuplas para escolha de dois desembargadores para o pleno do TJCE. Na primeira, o mais votado foi o advogado André Costa, um dos favoritos para a escolha. Na segunda, quem liderou a preferência foi Everardo Lucena.

Após a definição da OAB, a lista é encaminhada ao Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Entre os desembargadores, as duas listas com seis nomes serão reduzidas para três cada uma e encaminhadas ao governador Camilo Santana, a quem cabe a indicação dos novos membros da Corte.

Em uma eleição cercada de articulações de bastidores, chamou a atenção a ausência nas listas de nomes como os de Kamile Castro e Rogério Feitosa, ambos exercendo o cargo de juiz do TRE-CE.

Veja a composição das duas listas:

Lista 01

1. André Luiz de Souza Costa (OAB/CE Nº10550) - 42 votos

2. Moacir Augusto Meyer de Albuquerque (OAB/CE Nº 9864) - 39 votos

3. Marcus de Paula Pessoa (OAB/CE Nº5060) - 38 votos

4. Rosa Maria Felipe Araújo (OAB/CE Nº 9820) - 38 votos

5. Bienvenido Sandro Andrade Fiúza (OAB/CE Nº15732) - 38 votos

6. José Feliciano de Carvalho Júnior (OAB/CE Nº4100) - 37 votos

Lista 02

1. Everardo Lucena Segundo (OAB/CE Nº16041) - 43 votos

2. Maria Darlene Braga Araújo Monteiro (OAB/CE Nº 10487) - 42 votos

3. José Inácio Linhares (OAB/CE Nº16526) - 38 votos

4. Willerson Matias Alves de Lima (OAB/CE Nº13975) - 37 votos

5. Kennedy Ferreira Lima (OAB/CE Nº10914) - 35 votos

6. Melissa Pereira Guará (OAB/CE Nº 27710) - 35 votos