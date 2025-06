Câmara Municipal estuda dois locais no Centro de Fortaleza para a nova sede

O comando da Câmara Municipal de Fortaleza está com tratativas avançadas para concretizar uma ideia que ronda a Casa há mais de 10 anos: o interesse de levar a sede do Poder Legislativo para o Centro da Capital. Há dois espaços selecionados e sob análise mais aprofundada e a definição está em fase final.

Esta Coluna apurou que a comissão designada no começo do ano pelo presidente Léo Couto (PSB) para tratar do assunto está em fase de levantamento da documentação dos locais selecionados para avaliar a viabilidade do negócio.

Em um encontro no início da semana com representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o presidente da Casa reforçou a ideia, declarando que, se tudo der certo, o local da nova sede no Centro será anunciado em breve. Diante das especulações que já ocorreram sobre o assunto, ele enfatizou: a possibilidade é concreta.

Ideia começou a ser levantada antes de 2010

A ideia de levar a sede da CMFor para o Centro não é nova. Ela surgiu durante a gestão de Salmito Filho (PSB), entre 2009 e 2010, período em que foram realizados estudos preliminares entregues à Casa Legislativa.

Revitalização do Centro

A mudança para o Centro pode dar uma contribuir para o processo de revitalização da área, gerando mais circulação de pessoas na região e levando o peso da representação popular, o que pode contribuir com emprego, renda e segurança.

O presidente da CDL, Assis Cavalcante, estima que a mudança poderá atrair entre 4 mil e 5 mil pessoas diariamente à região. Além dos servidores públicos e vereadores, que irão consumir no Centro, a volta da Câmara para a região histórica é vista como fundamental por aproximar o Poder Legislativo da população.

Presidente elegeu a mudança como prioridade

Leo Couto defende a mudança, destacando que o prédio atual, no bairro Luciano Cavalcante, tem capacidade limitada para comportar adequadamente gabinetes e instalações, receber cidadãos, oferecendo acessibilidade.

Ele mencionou que a transição para o local atual teve início durante a presidência de seu pai, José Maria Couto, e foi concluída em 2004. Naquela época, a sede anterior, localizada na Rua Antonele Bezerra (no bairro Meireles), não comportava mais as necessidades do parlamento devido à pouca estrutura física e ao aumento do número de vereadores.

A percepção agora é, novamente, de que o Legislativo precisa de mais espaço. O novo prédio buscaria proporcionar um "ambiente espaçoso e moderno".

Várias sedes da Câmara