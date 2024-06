Câmara de Fortaleza deve convocar 70 novos servidores até o fim do mês, anuncia presidente

A Câmara Municipal de Fortaleza espera concluir até o fim deste mês o processo do último concurso para servidores efetivos da Casa. Ao todo, 70 novos servidores devem ser empossados, informa o presidente da Casa, vereador Gardel Rolim (PDT).

O parlamentar participa, nesta segunda-feira (17), do XII Seminário de Gestores Públicos Prefeitos Ceará 2024, que reúne prefeitos, vereadores e gestores públicos de todo o Estado.

Gardel Rolim palestrou no painel sobre Geração de Emprego, Renda e Empreendedorismo. O parlamentar destaca, no evento, a atuação da Câmara Municipal de Fortaleza na criação da Escola do Parlamento, que atua na capacitação de servidores, inclusive, de outras cidades.

"A Câmara de Fortaleza tem uma influência sobre as demais. Pensando nisso, pensando na Escola do Parlamento, já temos parceria com câmaras do interior", reforça o parlamentar.

Debate sobre educação e tecnologia

Ele chama atenção para o debate que está se iniciando sobre educação, tecnologia e o surgimento de um novo mercado de trabalho.

"Estamos começando a discutir inteligência artificial e isso tem um novo mercado. Temos que nos preparar para a nova realidade", defende.