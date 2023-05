Ato do Republicanos mostra prestígio de Chiquinho Feitosa e articulação governista para 2024

O presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), viu o seu partido no Ceará sob um prisma diferente da última vez que tomou nota sobre os correligionários no Ceará. Pereira foi um dos principais líderes no evento que confirmou a presidência estadual do partido para o ex-senador e empresário Chiquinho Feitosa. Mais do que isso, o evento mostrou que as lideranças do grupo governista estão se movendo forte mente de olho em 2024.

Na manhã desta sexta-feira (19), o partido, aos olhos do mandatário nacional, reuniu militantes na Assembleia Legislativa, mas com um reforço decisivo da articulação governista sob comando de Feitosa, do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, do governador Elmano de Freitas e também do ministro Camilo Santana.

Dezenas de prefeitos e vice-prefeitos, vereadores, lideranças locais de diversos municípios do Interior estavam presentes. Além disso, uma expectativa de, no curto prazo, filiar mais de 10 prefeitos, e na eleição 2024, pelo menos dobrar esse número na eleição de chefe do Executivo.

Apostas para o próximo ano

O Republicanos, de fato, será um dos principais destinos de aliados de Camilo Santana e Elmano para a eleição municipal de 2024, inclusive pode ser ponto de parada para os dissidentes do PDT, entre eles, Evandro Leitão. Ele chegou a sinalizar no discurso de que o Republicanos deve ter peso eleitoral na sucessão de Fortaleza. Sobre mudança de partido, o presidente da Assembleia desconversa, por enquanto.

Enquanto as autoridades falavam ao microfone, prefeitos e lideranças do Interior comentavam os convites para ingressarem no partido.

Mais do que isso, o evento mostrou, indiretamente, os fortes movimentos de Camilo Santana e Elmano no sentido de fortalecer as bases para a disputas nas urnas em 2024. Camilo, ausente, gravou um vídeo exibido no evento. Elmano, o governador, esteve pessoalmente no ato.

Além do Republicanos, a estratégia é levar mais prefeitos de municípios relevantes para o próprio PT, fortalecendo o partido do presidente da República.

Bom lembrar que, recentemente, Cid Gomes e Bismarck Maia formalizaram o comando do Podemos, outra legenda aliada do governo.