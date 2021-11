Ao se mostrar contrário, Camilo sinaliza não autorizar festas públicas de Réveillon e Carnaval

O governador Camilo Santana (PT) está incomodado com a realização de eventos públicos com geração de aglomerações no Estado, elevando riscos de contaminação por Covid-19. Embora a situação epidemiológica no Ceará esteja favorável, Camilo quer dar freio no descontrole nos próximos meses, enquanto tenta avançar a vacinação.

No último domingo, o chefe do Executivo se mostrou contrário à realização de festividades como Réveillon e Carnaval, apesar de reforçar que o comitê da pandemia é que dará a determinação.

Ao desautorizar as tratativas de prefeituras sobre o tema, o governador tenta segurar o ímpeto dos mais afoitos, num momento em que o Estado ainda precisa avançar mais na vacinação e consolidar as normas sanitárias como a exigência do passaporte da vacina.

Desde o mês passado, prefeituras do Ceará, inclusive a de Fortaleza, como antecipamos nesta Coluna , já estão discutindo formas de realizar as festividades públicas. A ideia seria usar o Réveillon como teste para o Carnaval.

A Capital, inclusive, já se prepara para lançar um edital do pré-carnaval de Fortaleza. Todas as vezes que tratou do assunto, o prefeito José Sarto (PDT) demonstrou cautela sobre o tema e disse aguardar diretrizes do comitê estadual, principalmente para a realização do réveillon com shows musicais no formato em que ocorriam antes da pandemia.

Geração de renda

Como a atividade turística foi bastante prejudicada por conta da pandemia e é um setor vital para a economia cearense era natural que municípios e iniciativa privada iniciassem as tratativas para tentar organizar os eventos, num momento em que as regras já permitem até jogos de futebol – na última semana, o clássico-rei, entre Ceará e Fortaleza, reuniu 24 mil pessoas no Castelão.