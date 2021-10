Fortaleza pode ter Réveillon sem shows e com queima de fogos silenciosos

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), ainda é cauteloso em tratar de grandes eventos públicos como as festividades de Réveillon e do Carnaval em Fortaleza. Diante da pandemia, a avaliação dele, que é médico, é que ainda há necessidade de visualizar melhor os cenários epidemiológicos.

No campo da possibilidade, entretanto, o prefeito tem sugerido e recebido ideias para as festividades da virada do ano. Uma das possibilidades seria a realização de um show pirotécnico com uma queima de fogos silenciosos. Um espetáculo apenas visual, para evitar aglomerações, caso o cenário epidemiológico ainda inspire cuidados.