Análise de veto presidencial adiada pode reabrir disputa sobre barracas da Praia do Futuro

Quase duas décadas depois do início da disputa judicial que envolve as barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza, um novo capítulo pode ocorrer em breve no Congresso Nacional e adicionar novos elementos à questão. Estava prevista para esta semana, mas foi retirada de pauta, a análise do veto parcial do presidente Lula ao projeto que reconhece as barracas e a atividade dos barraqueiros como patrimônio cultural brasileiro.