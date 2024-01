TAP mantém até dois voos diários entre Lisboa e Fortaleza

A companhia aérea portuguesa TAP manterá até dois voos diários entre Fortaleza e Lisboa, por pelo menos, até 29 de maio de 2024.

Os voos são realizados pelo tradicional Airbus 330, versões 200 ou 900, e o Airbus 321 Long Range.

Ao final de outubro de 2023, havíamos informado com exclusividade que as inéditas segundas frequências de Fortaleza estavam programadas até o fim de março.

Assim, os voos estão programados mais 60 dias em diante, sinal de que os resultados da ampliação estão sendo satisfatórios para a aérea. Comentamos semana passada que nunca a TAP movimentou tantos passageiros o Ceará e Portugal.

As notícias podem ser ainda melhores, já que os sistemas da Agência Nacional de Aviação Civil preveem mais que um voo diário em Fortaleza (30 ou 31 frequências mensais) até, pelo menos, outubro de 2024. Porém, só vimos os voos à venda até o fim de maio.

Nada impede, porém, que mais voos estejam disponíveis à venda a partir de algum mês futuro de 2024.

Partidas programadas entre Fortaleza e Lisboa - TAP

janeiro: 42

fevereiro: 38

março: 39

abril: 39

maio: 40

junho: 35

julho: 41

agosto: 39

setembro: 39

outubro: 32

Em se confirmando todas as partidas acima, serão 384 em 2024, um aumento de 41% em partidas em relação à 2023, quando ocorrerem 271 decolagens rumo à Lisboa.

Lembrando que o número de partidas e chegadas em Fortaleza são idênticas.

Estaria a TAP “protegendo” Fortaleza contra possíveis entrantes europeias?

Já comentamos como a Fraport mencionou a chegada de um novo player europeu para 2024, além de que a Latam tem planejamento para se ligar à Lisboa a partir de 2025.

A TAP foi procurada pela coluna, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

Notícias da Air France

A companhia francesa usou no último domingo (21) em Fortaleza uma aeronave A350-900 no Pinto Martins entre Fortaleza e Paris, novinha em folha, recebida em dezembro passado, matrícula F-HUVA.

A aeronave, porém, não contava com 324 assentos, como já noticiamos, ela era ainda mais premium, porque, em vez de 34 assentos business e 24 assentos premium economy, era equipada com 48 assentos business e 32, na premium economy, totalizando 292 assentos no total.

É um downgrade para Fortaleza? É justamente o contrário, uma aeronave com mais assentos com serviços superiores permitem muito mais faturamento à companhia, pois esses são justamente os assentos mais caros.

O incremento de 56 para 80 assentos de alto valor representa aumento de 42% na captação de clientes de alta renda ou corporativos.

Como em Fortaleza, até o A350-900 sai lotado, é sinal inequívoco do valor que tem a cidade para a Air France.

Um assento premium economy chega a ser vendido por R$ 6 mil e um business, por mais de R$ 10 mil.

A Air France foi questionada se havia previsão de aumento de frequências dado o sucesso:

“Sobre seu questionamento, no momento, não há previsão de novas frequências da Air France em Fortaleza”, informou a empresa.

