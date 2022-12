Novo Aeroporto do Vale do Jaguaribe: projeto será semelhante ao de Sobral e Aracati

O Governo do Estado faz cerimônia nesta segunda-feira (5), com a presença da governadora Izolda Cela, de assinatura do decreto de desapropriação de terreno para construção do Aeroporto do Vale do Jaguaribe, no município de Morada Nova.

O evento deixa muito claro um forte movimento de regionalização da aviação cearense através da construção de aeródromos novos e modernos.

A intenção de construir o aeroporto na pujante região foi anunciada ainda pelo ex-governador Camilo Santana em 2021, conforme reportagem do Diário do Nordeste.

Procurado, o Secretário da Infraestrutura, Lúcio Gomes, confirmou que o aeroporto deverá ter pista de pouso e decolagem idêntica aos projetos de Sobral e Aracati.

“Sim, a pista deve ser igual aos aeroportos de Sobral e Aracati: 1800 x 30 metros”.

A pista permite a operação do Airbus A320, por exemplo. Então seria o amanhecer de possíveis futuros voos nacionais para o Vale do Jaguaribe.

“O terminal de passageiros será menor que o de Sobral, apesar de ter as mesmas características - e o layout contemplando todas as necessidades de segurança e conforto, para os passageiros e profissionais”, disse o secretário.

Em 2021, havia a previsão do aeroporto ser construído em terreno doado pela família Girão, proprietária da Betânia. A previsão para conclusão das obras em 2021 era de um ano e meio.

Perfil da região

A Região do Vale do Jaguaribe participou com 11,58% em 2019 do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) da agropecuária do Ceará, de acordo com levantamento feito pelo IBGE.

A macrorregião destaca-se na produção de frutas e por ser a principal bacia leiteira do Ceará. A macrorregião participou, em 2019, com 3,51% no PIB estadual.

Ainda “a expansão do agronegócio na região ocorreu de forma mais intensa na Chapada do Apodi, que além de abrigar o perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi, passou a contar com a presença das poderosas corporações especializadas na produção e exportação de frutas”.

Assim, segundo o secretário Lúcio Gomes, o aeroporto será predominantemente de cargas. Os três principais municípios da região (Russas, Morada Nova e Limoeiro do Norte) somam mais de 196 mil habitantes, separados entre si, em média, por 35 km.

Comparação com o Aeroporto de Aracati

Como dito pelo secretário Lúcio Gomes, o aeroporto predominará transportando cargas, porém, o estado poderá apostar numa população de entorno de 370 mil habitantes para trazer voos comerciais para o futuro aeródromo, além da população do vizinho estado do Rio Grande do Norte.

A 120 km do futuro aeroporto, está o Aeroporto Dragão do Mar em Aracati, que nunca conseguiu consolidar voos comerciais, ainda que a região tenha grande potencial turístico. Hoje há apenas voos com a Azul Conecta, porém, com ocupações muito ruins com aeronave de 9 assentos.

Aracati conta com um aeródromo moderno, ainda que com terminais e hangares totalmente ociosos. Torço então que o Aeroporto em Morada Nova possa ter o êxito que o de Aracati ainda não teve e que o perfil agropecuário eficiente e grande perímetro irrigado, grande motor de riqueza brasileiro, possa ser a diferença. Cada vez mais se fala em soja e algodão na região, por exemplo.

O aeroporto, portanto, deve ter, naturalmente, presença constante de aviação executiva. Na aviação comercial, a Azul Conecta naturalmente, passa a ser forte candidata de voar para Morada Nova, já que possui aeronaves pequenas para fomentar operações entre Fortaleza, por exemplo, e, de lá, para todo país, podendo inclusive desbancar as operações para Aracati que, como dissemos, não vão bem.

Aeroportos Regionais

Na última década, foram construídos e entregues 3 novos aeroportos regionais no Ceará:

2012: Aeroporto Dragão do Mar – Aracati (Canoa Quebrada)

Pista de 1800m comprimento x 30m largura

2017: Aeroporto Comandante Ariston Pessoa – Cruz (Jericoacoara)

Pista de 2200m comprimento x 45m largura

2022: Aeroporto Luciano de Arruda Coelho – Sobral (novo aeroporto inaugurado, porém, não homologado pela Anac)

Pista de 1800m comprimento x 30m largura

Ainda, há outros aeroportos regionais que retomaram voos comerciais (Azul Conecta), mês passado:

Aeroporto Regional de Crateús - Doutor Lúcio Lima: Pista de 1500m comprimento x 30m largura

Aeroporto de Iguatu - Dr. Francisco Tomé da Frota: Pista de 1410m comprimento x 30m largura

Aeroporto Walfrido Salmito de Almeida – São Benedito: Pista de 1500m comprimento x 30m largura

Aeroporto Virgílio Távora – Sobral (ainda em operação): Pista de 1033m comprimento x 30m largura

Aeroporto de Sobral

Conversamos ainda com o secretário Lúcio Gomes sobre os trabalhos para homologar o novo aeródromo de Sobral.

Perguntei se, finalmente, havia uma data para homologação.

Lúcio Gomes informa não haver data, mas que o Governo do Ceará está diligenciando todas as solicitações da Anac para a homologação:

“Data, ainda não. Mas posso dizer que estamos atendendo às solicitações da Agência - as mais recentes são adequações relativas à sinalização (pintura) no pátio de aeronaves”, acrescentou.

