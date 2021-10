Estado irá construir aeroporto no Vale do Jaguaribe, anuncia Camilo Santana

O Ceará terá mais um aeroporto regional nos próximos anos. Nessa terça-feira, o governador Camilo Santana anunciou que o Governo do Estado irá construir um terminal no Vale do Jaguaribe, provavelmente instalado no município de Morada Nova.

A informação foi confirmada durante o evento de inauguração de uma fábrica de produção de leite da Betânia Lácteos, única do Ceará a produzir leite em pó.

Camilo Santana governador do Estado Vamos colocar para funcionar o hospital regional aqui em Limoeiro do Norte, e está em licitação, que era um sonho nosso, um parque de exposição agropecuária na região, que será em Quixeramobim, e quero anunciar aqui em primeira mão que vamos construiu o aeroporto regional do Vale do Jaguaribe, igual o que estamos fazendo em Sobral", disse.

O aeroporto deverá ser construído em um terreno doado pela família Girão, proprietária da Betânia. No entanto, não há ainda confirmação de investimento ou prazo de início das obras.

Legenda: Camilo participa de inauguração de fábrica da Betânia Lácteos Foto: Kid Júnior

Apesar de não haver previsão para o começo dos trabalhos, o governador do Estado afirmou que o aeroporto regional do Vale do Jaguaribe deverá ser instalado em Morada Nova e deve utilizar o mesmo projeto feito para o terminal em Sobral.

As obras deverão durar cerca de 1 ano e meio.

"Vamos fazer o aeroporto moderno que deve ser aqui em Morada Nova. Vamos pegar o mesmo projeto de Sobral e vamos licitar para que comece o mais rápido possível essa obra. Vamos tirar uma média, mais ou menos, do que foi para o aeroporto de Sobral, então as obras devem durar 1 ano e meio", disse o governador