De aglomeração no aeroporto a desabamento de escada: relembre a vinda do Beluga a Fortaleza

Há exatamente um ano, o avião de carga Beluga passava por Fortaleza, retornando à Europa. No dia 27 de julho de 2022, a aeronave se despedia do Brasil após passar pelo País dias antes. Em 24 de julho do ano passado, a Capital cearense recebia pela primeira vez o ‘avião baleia’. Ele realizava uma entrega de um helicóptero luxuoso para um cliente brasileiro.

O Beluga passou por Fortaleza levando centenas de pessoas ao Aeroporto Pinto Martins. O que seria apenas uma parada entre Toulouse (origem do voo) e Campinas (destino) se tornou um evento para admiradores da aviação.

Foto: Fabiane de Paula

Há um ano também a coluna estreava justamente falando do Beluga. Com a nossa estreia, levamos informação do setor aéreo para milhares de leitores interessados em aviação. Seguimos com esse objetivo, cada vez mais fortalecidos e seguros da nossa missão.

Legenda: Escada desaba com pessoas que em cima Foto: Fabiane de Paula

E o Beluga?

A aeronave veio ao Brasil entregar um helicóptero bastante luxuoso da Europa, e o destino seria o aeroporto de Campinas.

Como, porém, o Beluga possui um grande arrasto com o ar (atrito) devido à sua forma que dispensa comentários, precisou realizar escalas técnicas de reabastecimento em Dacar, no Senegal e em Fortaleza. Já nos acostumamos com a rotina de Fortaleza receber escalas não previstas: emergências médicas, escalas técnicas e o Beluga.

Legenda: Admiradores do Beluga se aglomeram no aeroporto Foto: Fabiane de Paula

E assim, Fortaleza se preparou para receber o monstrengo querido. Centenas se mobilizaram ao redor do aeroporto para capturar pousos e decolagens. Sim, houve passada dupla: na ida e no retorno de Campinas.

Segundo o spotter Mike Martins, o Beluga causou grande expectativa:

“Lembro da expectativa que criei pela chegada do Beluga. Ele acabou chegando um dia após o inicialmente previsto, o que causou um pouco de frustração, pois eu temia que pudesse ser adiado ainda mais e acabasse chegando na segunda-feira, ao invés do sábado ou domingo.”

O Beluga atrasou sua chegada por conta de mau tempo em Dacar, primeira escala técnica. Em vez de chegar no sábado (23), como previsto, chegou no domingo (24).

“O que mais gostei foi a quantidade de pessoas que pararam para acompanhar. Passei horas conversando com o pessoal que estava no aeroporto, todos ansiosos pela chegada, e tirando fotos. Ao olhar as redes sociais depois, percebi a dimensão que aquele evento teve. Páginas que não tinham relação com aviação estavam postando registros, e pessoas que queriam registrar o momento mostrando para seus filhos pequenos o avião "baleia". Foi um dia muito legal e marcante”, completou Mike.

Legenda: Equipe da Airbus em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Aconteceu de tudo na chegada da aeronave: transmissão ao vivo pela internet, grande aglomeração de pessoas nos gradis próximos ao Terminal de Cargas, fotógrafos credenciados, spotters (fotógrafos fãs de aviação), desabamento de escada usada como plataforma de observação, salva de palmas, gritos de admiração, etc.

Legenda: Várias pessoas se aglomeraram no aeroporto Foto: Fabiane de Paula

Houve certa parcela de queixas com o fato de o aeroporto de Fortaleza não ter realizado o batismo da aeronave, aquela que ocorre com os caminhões da seção contra incêndio: o batismo fora realizado em Campinas. Ademais, foi bem maior a queixa sobre o fato do concessionário do aeroporto não ter criado uma região para abrigar do sol pessoas que quisessem ver a baleia voadora.

Foto: Fabiane de Paula

A aeronave partiu para Campinas na manhã do dia 25, para a entrega do frete. Lá, a aeronave “abriu a boca” e todos puderam ver mais de perto como ela é robusta para o carregamento de grandes equipamentos. O helicóptero saiu inteiro de dentro, todo montado.

Na perna de volta, a aeronave voltou à Fortaleza exatamente no dia 27 de julho. Seria o retorno à Europa. Já contamos que Toulouse, cidade francesa, matriz da Airbus é o ninho desses pássaros

Houve até live na internet relembrando a vinda do Beluga ano passado, mostrando que a aeronave marcou e ainda marca muita gente.

O Beluga entrou para a história e para o coração dos fortalezenses.

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil