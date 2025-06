‘Brasil se tornará o país número um para a Iberia na América Latina’, diz diretor da empresa

O Brasil se tornará o país mais importante da América Latina para a companhia espanhola Iberia. Hoje, o país aparece ainda na 4ª posição em termos de partidas, após México, Argentina e Colômbia.

No entanto, com os recentes incrementos em São Paulo (dois voos diários) e os próximos lançamentos em Fortaleza e Recife, a companhia terá um enorme salto de frequências semanais no Brasil.

“Na América Latina, México, Argentina, Colômbia e Brasil são os quatro principais mercados da Iberia, temos três voos diários para cada um desses mercados. No caso do Brasil, que só temos dois voos para São Paulo, no entanto, se somarmos, além de São Paulo, Rio mais Recife e Fortaleza, o Brasil se torna, de toda a América Latina, o país em que teremos mais voos. O Brasil se tornará o país número um para a Iberia na América Latina”, diz Victor Moneo, diretor Global de Vendas da Iberia em entrevista à coluna em Madri.

Em 2025, a Iberia terá 600 mil assentos de/para o Brasil, um marco histórico para a empresa. Segundo o executivo, houve um crescimento de 27% em número de assentos, sendo a companhia que voa diretamente para 18 destinos em 16 países na América Latina.

“Só há dois países em que voamos para duas cidades. Um deles é o Equador, que voamos para Quito e Guayaquil, e o outro é o Brasil. E no caso do Brasil, voamos hoje para São Paulo e voamos para o Rio de Janeiro, e será o único país para o qual voaremos para quatro destinos em breve”, explica o executivo.

Se consideramos que os voos a Fortaleza só se iniciarão em janeiro de 2026, haverá ainda mais crescimento sobre 2025: “Desses 600 mil assentos, aproximadamente 450 mil são em São Paulo e o restante no Rio, mais a abertura da nova rota de Recife, porque Recife vamos abrir em dezembro próximo, enquanto Fortaleza abriremos em janeiro de 2026. Recife não tem a população de Fortaleza, mas temos que dividir os dois voos (para Fortaleza e para Recife)”, completa.

Victor Moneo explica que não há voos diários ao Rio de Janeiro somente porque não existe disponibilidade de aeronaves para tal. A Iberia voa entre Madri e Rio cinco vezes por semana.

Brasileiros e o stopover da Iberia

O Brasil é o país que mais consome o programa de Stopover da Iberia, chamado de Holá Madrid. Segundo o diretor da Iberia, 13 mil passageiros brasileiros já usaram o programa da companhia.

“Este programa consiste em que um passageiro de longa distância, neste caso um passageiro de São Paulo, que queira voar para Viena, voe com a Iberia e possa ficar em Madri fazendo um stopover sem custo, de até 9 dias. Onde, além disso, esse passageiro tem vantagens em hospedagem, transporte, visitas culturais, ou seja, este é um acordo que temos com Madri, com a Prefeitura de Madri”, acrescenta.

A Iberia aproveita o recebimento do A321 XLR, primeira companhia do mundo a recebê-lo, e fará prioritariamente o movimento sobre o Nordeste brasileiro, um grande reconhecimento do potencial nordestino.

“Portanto, acredito que é por isso que eu dizia. Estou dando algumas pistas-chave do porquê digo que o Brasil é hoje a nossa estrela, onde mais queremos desenvolver nossa capacidade de produção e onde mais queremos crescer”.

Brasil no início das operações da Iberia à América Latina

O Brasil foi um dos primeiros destinos voados desde Madri pela Iberia. Tanto que agora a companhia celebra 75 anos desde o lançamento dos voos ao Rio de Janeiro, logo após o início dos voos a Buenos Aires em 1946.

“Um dado anedótico é que começamos a operação ao Rio de Janeiro em 1950. Voamos para o Brasil desde 1950, de forma ininterrupta. Portanto, somos uma companhia, veterana no mercado brasileiro”.

Segundo a companhia, as rotas da Iberia entre Brasil e Espanha geram cerca de 13 mil empregos, entre diretos, indiretos e induzidos.

“E o aumento no PIB desta rota é de 186 milhões de euros. O fato de a Iberia voar para o Brasil representa esse aumento do PIB dos países. Portanto, nós temos muita sensibilidade”.

Iberia opera em 144 destinos

A companhia espanhola voa para 144 destinos em 48 países em todos os continentes.

A Iberia possui uma frota de 165 aviões entre a holding e suas duas afiliadas (Iberia Express e a Iberia Regional).

“A Iberia Express é o mesmo que a Iberia, mas para determinadas rotas no tráfego de curto e médio curso, e a Iberia Regional, que é uma franquia que temos com uma companhia de voos curtos, cujos aviões são os CRJs e ATRs”, explica Victor Moneo.

As aeronaves CRJ, fabricados pela canadense Bombardier, modelos 900, que são de 90 lugares, ou CRJ 1000, que são de cem lugares.

Iberia e British são as principais companhias que formam o grupo IAG (International Airlines Group), mundialmente reconhecido.

Mundialmente, a Iberia possui mais de 11 mil empregados.

O colunista viajou à Espanha a convite da Iberia

