Volta da torcida no Ceará: foco ainda é ampliação da vacinação

Cresceram nos últimos meses as expectativas pela volta dos torcedores aos estádios de futebol cearenses. O próprio governador Camilo Santana comentou que o retorno estaria próximo, mas sem dar detalhes.

A pedido da CBF, articulações a nível local foram iniciadas para um possível retorno na fase de quartas de final da Copa do Brasil, agora definida entre Fortaleza X São Paulo, marcado para 1º de setembro (data ainda a confirmar).

Porém, sobre a partida, ainda não há definições. A coluna apurou que a preocupação ainda é a aceleração da vacinação em solo cearense e ampliação do percentual de imunizados, o que aumentaria o grau de segurança de uma possível reabertura.

Rio de Janeiro volta atrás

Após liberar presença de torcedores para jogos no Rio de Janeiro, a prefeitura local resolveu voltar atrás. A justificativa é o avanço da variante Delta. Com isso, o jogo Fluminense X Barcelona-EQU, marcado para esta quinta-feira (11), volta a ter público zero.

Em São Paulo, o governador João Dória anunciou a volta da torcida para o mês de novembro, mas o plano pode ser revisto.