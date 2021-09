Volta da torcida aos estádios no Ceará deve ocorrer na próxima semana após liberações em SP e PE

Com autorização já concedida pelo Governo do Estado para eventos-testes, com 10% de capacidade, a volta da torcida aos estádios cearenses está ainda mais próxima de acontecer após o 'processo andar' com as liberações dos governos paulista e pernambucano, nesta quinta-feira (23).

Com isso, apenas o Estado da Bahia, dentre os que abrigam times da Série A, ainda não autorizou o retorno do torcedor às arenas esportivas. Dia 28 deste mês, uma nova reunião entre CBF e clubes deve sacramentar a volta do público na primeira divisão.

Confira as possíveis datas

A expectativa, que seria para a volta do público na partida Fortaleza X Atlético-MG, dia 27/10, pela semifinal da Copa do Brasil, agora foi antecipada para Fortaleza X Atlético-GO, pela Série A, dia 2 de outubro, às 17h.

Legenda: O Ceará está próximo de contar com o apoio de sua torcida nos jogos da Série A após protocolo da CBF ser anunciado Foto: JL Rosa / SVM

Já o retorno da torcida do Ceará deveria ocorrer na rodada seguinte, dia 6 de outubro, contra o Internacional, às 19h. No entanto, a rodada deve ser adiada pela CBF em virtude das Eliminatórias para Copa do Catar. Com isso, pela Série A, a primeira partida com público deverá ser contra o Bragantino, apenas dia 17 de outubro, às 17h.

Lógico que tudo ainda será sacramentado pela CBF e ainda falta o governo baiano se manifestar sobre a liberação. Mas mesmo que ela não aconteça até dia 28, não deve ser o suficiente para segurar a volta do torcedor. Os clubes e envolvidos no futebol estão otimistas paras as datas listadas acima.