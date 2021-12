Veja quanto o Fortaleza deve ganhar por participar da fase de grupos da Libertadores 2022

O Fortaleza obteve uma classificação inédita no futebol cearense para fase de grupos da Copa Libertadores 2022. Além do aspecto histórico envolvido, o clube cearense também terá um belo reforço orçamentário por participar da maior competição de clubes das Américas.

A coluna fez um comparativo com base nas cotas pagas pelo torneio em 2021. Este ano, os valores foram congelados com relação a 2020 e podem novamente serem mantidos ou elevados. Dificilmente, as competições reduzem as cotas pagas em anos anteriores.

PREMIAÇÕES DA CONMEBOL EM 2021:

LIBERTADORES

Fase de grupos: US$ 1 milhão por jogo como mandante (x3 = R$ 16,7 milhões)

Oitavas de final: US$ 1,05 milhão

Quartas de final: US$ 1,5 milhão

Semifinais: US$ 2 milhões

Vice-Campeão: US$ 6 milhões

Campeão: US$ 15 milhões

Caixa reforçado em 2022

Tendo em vista que em 2021 o Fortaleza não participou de competições internacionais, 2022 se apresenta com um belo incremento com relação ao ano anterior. As competições que o Tricolor já participa como Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Cearense, além da Série A, se mantêm.

São mais de R$ 16 milhões só por participar da fase de grupos. Se passar de fase, o valor praticamente dobra, deixando o Tricolor do Pici em situação muito positiva para temporada 2022 e, até mesmo, as demais, caso consiga fazer uma boa reserva financeira.

Todavia, os desafios futebolísticos superiores também exigem do Fortaleza uma evolução do atual elenco. Gastos relacionados ao futebol também deve subir, prometendo uma temporada de contratações bem interessante. A esperar pelos anúncios.